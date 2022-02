SpiderMan: ¿Dakota Johnson será Madame Web en Marvel? Esto sabemos

La mañana de este jueves, el nombre de Dakota Johnson inundó las redes sociales por su posible participación en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) como “Madame Web”, en un spin-off de “Spider-Man”. Esto es lo que sabemos hasta ahora.

De acuerdo con Deadline, Johnson —conocida por su papel protagónico en “50 Sombras de Grey”— está en charlas para de encarnar a la primera superheroína de Sony en el UCM en una película en solitario.

Esta decisión de Sony y Marvel tendría el objetivo de expandir el universo de “Spider-Man” tras el exitoso estreno de “No way home” en diciembre de 2021.

La directora SJ Clarkson será quien lleve la batuta en esta nueva película con un guion de Matt Sazama y Burk Sharpless.

¿Quién es "Madame Web"?

"Cassandra Web" en los cómics. ESPECIAL / MARVEL

Según datos de Marvel Comics, “Madame Web” (“Cassandra”) representa a una anciana con miastenia grave que permanecía en un sistema de soporte vital que tenía un parecido a una telaraña. Este padecimiento provocó que Web tuviese habilidades psíquicas, estableciéndose como médium.

“Web” y “Spider-Man” se cruzan en los cómics cuando ella descubre la identidad de “Peter Parker” cuando éste rescata a uno de sus estudiantes que había sido secuestrado.

El estreno de “Spider-Man: No way home” revivió la taquilla mundial luego de su gran golpe provocado por la pandemia; el filme de Sony Pictures y Marvel Studios logró sobrepasar los mil 500 millones de dólares desde su estreno. Actualmente, “No way home” se ha convertido en la sexta película más taquillera de la historia.

AC