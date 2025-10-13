Nana Calistar: Horóscopos para HOY 13 de octubre de 2025

Aries

Tu determinación es admirable, pero a veces el orgullo te juega en contra. Aprende a ceder un poco. Si estás soltero, el momento es perfecto para el amor: atrévete a expresar lo que sientes, sin miedo al “qué pasará”.

Tauro

El cansancio te acompaña y la confusión parece dominar tus días, pero no te desanimes. Pronto sabrás de alguien importante de tu pasado y podrás cerrar un ciclo pendiente. Esa despedida traerá calma y alivio.

Géminis

Das grandes consejos que tú mismo deberías seguir. Busca personas que te impulsen y te aporten bienestar, no aquellas que te llenen de culpa o reproches.

Cáncer

Deja de cargar con los problemas ajenos. Muy pronto vivirás un encuentro o evento especial que te devolverá la alegría. No descartes que de ahí surja una conexión intensa y transformadora.

Leo

El amor a distancia sigue firme, pero no pongas a prueba la paciencia de esa persona. Aunque esté lejos, su energía te sostiene. Evita las distracciones y las prisas: los accidentes podrían rondar.

Virgo

Modera tus reacciones y escucha más tu intuición. Cuida tu comportamiento en público, porque las apariencias cuentan. En el amor, no repitas viejos errores: quien te hizo sufrir una vez no merece otra oportunidad.

Libra

Evita los gastos innecesarios y enfoca tu dinero en algo productivo, como un negocio propio. Eres fuerte y determinado, y cuando decides actuar, nada te detiene.

Escorpión

El rumor llegará rápido, pero mantener la calma será tu mejor defensa. Se avecinan cambios importantes en el trabajo y las finanzas. Usa bien tus recursos: es tiempo de invertir en tus proyectos.

Sagitario

Octubre te invita a vivir sin miedo y a dejar de lado las opiniones ajenas. Disfruta, atrévete, experimenta: la vida no ofrece repeticiones.

Capricornio

Aunque sientas que la vida te ha puesto a prueba, todo tiene un propósito. Los tropiezos de hoy te preparan para un gran logro. A veces los cierres son solo el inicio de algo mejor.

Acuario

El cuerpo y la mente te están pidiendo una pausa. No tienes que hacerlo todo solo. Aprende a descansar sin sentir culpa; solo así recuperarás energía y claridad.

Piscis

No te desgastes por los comentarios negativos. Si hablan de ti, es señal de que estás destacando. Se activa un proyecto que habías dejado pendiente: presta atención y aprovecha las oportunidades, porque la suerte suele llegar disfrazada.

Con información de Nana Calistar.

EE