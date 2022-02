Guillermo del Toro vence a "Spider-Man" con "El Callejón de las Almas Perdidas"

Pese a que “Spider-Man: No way home” (“Sin camino a casa”) se estrenó a mediados de diciembre del 2021, su corona en la taquilla estadounidense y mexicana permanecía gracias a que los fieles fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) seguían asistiendo al cine para admirar el “Spider-Verse”; no obstante, desde el estreno de la nueva película de Guillermo del Toro, las cosas cambiaron.

“El callejón de las almas perdidas” se estrenó en cines de México el pasado 27 de enero y, durante su estadía en las salas en el fin de semana, logró superar a “Spider-Man: No way home” con una recaudación de 17.8 millones de pesos (una asistencia de 229 mil fans), a diferencia de los 15.1 millones de pesos que logró “El vengador” durante los mismos días, según datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine). No obstante, hay que recordar que en total, “Spider-Man: No way home” ha recaudado más de mil 738 millones de dólares, posicionándose como la sexta película más taquillera de la historia.

Lo anterior demuestra el apoyo de los mexicanos por la cinta de Guillermo del Toro, quien dedicó más de 30 años desde que consideró adaptar “El callejón de las almas perdidas”, obra de William Lindsay de 1946.

“La película es muy distinta de la novela”, dijo Del Toro a Ron Perlman en aquel entonces. “Creo que podríamos hacer una nueva versión del libro y dejar que la película original siga su propio camino”, agregó.

El elenco de “El callejón de las almas perdidas” está conformado por Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, Ron Perlman, Willem Dafoe, Richard Jenkins, David Strathairn y Paul Anderson, entre otros.

¿De qué trata "El callejón de las almas perdidas"?

La película presenta la historia de “Stan Carlisle” (Bradley Cooper) un joven ambicioso trabajador de feria con una gran facilidad de palabras. “Stan” se unirá a la psicóloga manipuladora “Lilith Ritter” (Cate Blanchett) para estafar a un rico magnate y atacar a la alta sociedad.

La película “Nightmare Alley'', como muchas otras, se vio afectada por la pandemia del COVID, y su rodaje tuvo que ser suspendido durante seis meses, algo que según ha contado a medios especializados Del Toro, le permitió ahondar más en el concepto de la película.

AC