Putin recibe en el Kremlin al emisario de la India en medio de tensiones con EU

En el Palacio del Senado del Kremlin, este jueves, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunió con el asesor de Seguridad Nacional de la India, Ajit Doval, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral ante las sanciones impuestas por Donald Trump a Nueva Delhi por la compra de petróleo ruso.

Además de Putin, en el encuentro participaron el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú; el asesor presidencial para asuntos internacionales, Yuri Ushakov; y el embajador de la India en Moscú, Vinay Kumar.

Un breve video compartido por el Kremlin muestra la llegada de Putin al recinto, su saludo cordial a Doval y el inicio inmediato de la conversación tras tomar asiento.

Horas antes, Doval ya se reunió con Shoigú, quien dijo que "Rusia y la India están unidos por fuertes lazos de amistad que han resistido la prueba del tiempo".

"Para nuestro país es prioritario el fortalecimiento de la asociación estratégica, privilegiada y especial con la India", enfatizó Shoigú, quien aseguró que Moscú está decidida a continuar "la cooperación activa con el fin de crear un orden mundial nuevo, más justo y estable, y garantizar el imperio del derecho internacional y la lucha conjunta contra los desafíos y amenazas contemporáneas".

Doval aseguró que Delhi valora en gran medida la cooperación estratégica con Moscú, al tiempo que adelantó que su país espera la visita de Putin este mismo mes.

El Kremlin no ha confirmado esa visita, aunque Putin viajará a Asia a principios de septiembre para participar en China en los festejos por el 80 aniversario de la victoria ante Japón en la Segunda Guerra Mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva para imponer aranceles adicionales del 25 % a la India en represalia por la compra de petróleo ruso por parte de ese país -que se multiplicaron desde el comienzo de la guerra en Ucrania-, de manera que el gravamen total a las importaciones indias se eleva al 50 %.

Anteriormente, la Administración Trump ya había impuesto un arancel del 25 % a las importaciones procedentes de la India, con el objetivo de reducir el déficit comercial bilateral.

El Gobierno de la India calificó inmediatamente de "injustos, injustificados e irracionales" los nuevos aranceles de Estados Unidos y advirtió de que "tomará todas las acciones necesarias" para proteger sus intereses.

