Influencer rusa se fractura la columna al intentar hacer un trend de TikTok

A través de Instagram, la creadora compartió un clip en el que intentó completar el denominado “Stiletto Challenge”

Por: SUN .

Influencer se rompe la columna haciendo un trend de TikTok. ESPECIAL / IG / @mariana_vasiuc

En la era digital, donde la validación muchas veces se mide en vistas, comentarios y "me gusta", los retos virales se han convertido en una constante en redes sociales.

Cada día surgen nuevos desafíos que ponen a prueba la creatividad, la destreza e incluso los límites físicos de quienes los realizan. Sin embargo, muchos de estos "challenges" no solo bordean la imprudencia, sino que llegan a comprometer la integridad de los participantes. Este fue el caso de la influencer rusa Mariana Marutkina, quien sufrió una fractura en la columna vertebral tras intentar realizar un reto popular en TikTok e Instagram.

A través de su cuenta de Instagram, Mariana compartió un clip en el que intentó completar el denominado "Stiletto Challenge", un reto que ha ganado popularidad en varias plataformas digitales.

El desafío consiste en sostener una postura en cuclillas mientras se usan tacones de aguja, replicando el estilo mostrado por la rapera Nicki Minaj en el videoclip de su canción High School.

@foursakonrat ขอเข้าร่วมด้วยคน �� #heelschallenge ♬ High School - Nicki Minaj
     

La complejidad del reto aumenta cuando los participantes deciden elevarse aún más al utilizar objetos como latas, sillas o cajas para colocar los tacones sobre superficies inestables. En el caso de Marutkina, utilizó latas de fórmula infantil para realizar el reto. Durante el intento, perdió el equilibrio y cayó bruscamente de espaldas.

Debido a la magnitud del golpe, la creadora de contenido fue trasladada a una clínica en Moscú, donde recibió un diagnóstico de fractura por compresión-flexión en la vértebra T9.

Como era de esperarse, el videoclip generó varias críticas no solo por el contenido, sino también a su rol como madre. Algunos usuarios cuestionaron si era adecuado poner en riesgo su integridad física teniendo un hijo recién nacido.

Ante ello, en un segundo clip, Marutkina no dudó en responder que su hijo se encontraba bajo el cuidado de una niñera en el momento de la grabación.

