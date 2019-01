Sonora Santanera, romanticismo eterno

Para Arturo Ortiz, vocalista y uno de los fundadores de La Internacional Sonora Santanera, el éxito de esta agrupación mexicana también recae en el romance e inocencia de sus letras, en las que por décadas han reflejado la picardía, amor e inocencia de la cotidianidad y los personajes de México.

Tras un 2018 lleno de éxitos y nominaciones internacionales, la Sonora Santanera retoma su gira nacional y hace primera escala en Guadalajara para encontrarse con los tapatíos que durante años han sido fieles a las nuevas creaciones y ritmos que esta agrupación tropical y de orquesta ofrece con la intención de mantener su esencia nostálgica y mirando también a las nuevas generaciones musicales.

“Antes en las canciones estaba muy relevante el romanticismo y hoy pasamos por una época en la que a la mujer se le denigra mucho. No entiendo cómo es que ahora la censura no exista, antes por cualquier cosita te censuraban y ahora las canciones han caído en la vulgaridad, ya no existe ese romanticismo”, explica Arturo Ortiz.

Será en el Teatro Diana donde el sábado 26 de enero la Sonora Santanera demuestre una vez más que su trayectoria sigue siendo un ejemplo de inspiración para la industria musical mexicana, especialmente desde que tuvieron la iniciativa de producir desde 2016 “60 aniversario” y “La fiesta continúa” en 2018, discos con los que ofrece duetos con Julieta Venegas Rubén Albarrán, Mijares, Aleks Syntek, Ricardo Montaner, Diego “El Cigala”, María León y Alex Lora, entre otros.

“En los últimos años hemos tenido mucho éxito, fuimos ganadores de dos Grammy latinos y estas colaboraciones han sido atinadas, nos sumamos a artistas que son queridos y cercanos también a la juventud, eso da pie a que los más jóvenes se interesen por la música de la Sonora, que también la han conocido por sus padres y abuelos y cuando tocamos ‘Perfume de gardenias’ surgen recuerdos de que esa canción la bailaron sus padres y eso es fabuloso, somos parte de las nuevas olas musicales”.

Problemas con bandas apócrifas

Ante la usurpación que colegas como la Sonora Dinamita sufren por parte de otras agrupaciones que se ofertan colgándose de su nombre y éxitos, Arturo Ortiz reconoce que la Santanera también es objeto de estas imitaciones y que de igual manera a sus compañeros musicales no han tenido una debida protección por parte de Indautor, por ejemplo, al señalar que la venta de reservas sigue dando el beneficio a bandas apócrifas de lucrar con la trayectoria de bandas creadas desde los años 60.

“Gran parte de culpa es de los empresarios que engañan al público y contratan a grupos que no son originales, en Indautor dan reservas, pero solo existe un registro, contamos con trayectoria e historia que no tienen las bandas piratas”.

Agéndalo

La Internacional Sonora Santanera/ 26 de enero/ Teatro Diana/ 20:30 horas/ Boletos: desde 250 hasta 700 pesos.