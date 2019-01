Pepe Aguilar celebra éxito de su disco homenaje a Juan Gabriel

El cantautor Pepe Aguilar festejó que su más reciente producción discográfica "Fue un placer conocerte. Gracias Juan Gabriel Vol.1” haya tenido aceptación importante en el mercado de la música.

Dijo, no obstante, que se siente más orgulloso de la manera en que confeccionó ese material, desde los arreglos musicales hasta el respeto por ellos en cuanto a su estructura.

"Disfrutaré el impacto de este, porque Alberto Aguilera siempre ejerció una influencia innegable en mi carrera, por la gran amistad que tuvo con mi familia"

En entrevista, el ganador de tres Premios Grammy y tres Premios Grammy Latinos externó que la realización y producción lo han dejado tan satisfecho que incluso prevé sacar un segundo volumen o tercero en tributo al fallecido autor originario de Parácuaro, Michoacán.

“Hay mucho material de Alberto Aguilera, por eso le puse a este material 'Fue un placer conocerte Vol.1', incluso fue difícil hacer la lista de canciones de este primer disco”, mencionó el también productor y empresario, quien tiene más de 25 años de trayectoria artística y 23 discos grabados.

Estimó que el mismo Alberto Aguilera Valdés o Juan Gabriel, como mejor se le conocía, se sentiría orgulloso de cómo quedó esa producción.

“Tengo un par de duetos, uno con mi hija Ángela con el tema que da título al disco y otro con la cantante italiana nacionalizada mexicana Filippa Giordano (Perdóname, olvídalo) con los que también rindo tributo a la mancuerna Rocío Dúrcal-Juan Gabriel”.

“Estará genial porque es un ´show´ completamente diferente, pero igual de demandante para dar el ciento por ciento que mis otras presentaciones”

Pepe Aguilar abundó que el vasto repertorio musical del "Divo de Juárez" dejó la puerta abierta para otros materiales.

"Todo está abierto en la vida mientras estemos vivos y por la talla del autor podría ser una serie de discos, hay mucho material y eso es difícil porque muchas canciones más podrían ir hasta en un cuarto volumen, así que disfrutaré el impacto de este, porque Alberto (Aguilera) siempre ejerció una influencia innegable en mi carrera, por la gran amistad que tuvo con mi familia”, compartió.

Explicó que el material lo grabó en Puerto Vallarta, Jalisco. “Implementé una cabina de grabación en una casa con vista al mar y todo fluyó de manera natural, nos encerramos y todo se dio como si el mismo Alberto estuviera ahí. De hecho mi madre ya escuchó el disco y le gustó, pero claro porque lo hizo su hijo”.

Por otra parte, el reconocido intérprete invitó a sus seguidores a acompañarlo el miércoles 16 de enero en el Auditorio Nacional, en esta ciudad, donde ofrecerá un espectáculo a beneficio acompañado por mariachi y la Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la dirección de Enrique Patrón de Rueda.

“Estará genial porque es un ´show´ completamente diferente, pero igual de demandante para dar el ciento por ciento que mis otras presentaciones”, dijo.

"Fue un placer conocerte" contiene 12 temas de la autoría de Juan Gabriel como “No vale la pena”, “Se me olvido otra vez”, “Costumbres”, “La diferencia”, “Ya lo sé que tú te vas”, “No me vuelvo a enamorar”, “Ya no vuelvo a molestarte”, “Yo no nací para amar”, “Te voy a olvidar” y “Hasta que te conocí”.

