Sofía Niño de Rivera cancela show por amenazas de muerte

La "standupera" Sofía Niño de Rivera reveló que canceló un show que tenía programado en Chihuahua por amenazas de muerte.

A través de una transmisión en Facebook explicó que a mucha gente en ese estado no le gustaron las bromas que hizo sobre ellos en su especial de Netflix.

Señaló que tras la transmisión en Netflix la insultaron en redes sociales e incluso hubo una petición para que retiraran el programa de la plataforma, aunque también hubo gente que la felicitó.

Detalló que dejó esperar más de un año y con su nuevo show programó una fecha para Chihuahua, pero de inmediato se desató un escándalo y en medios de comunicación se publicaron artículos contra ella.

Sin embargo, explicó, lo que ya no pudo aguantar fueron las amenazas. "El momento que ya no pude ignorar es cuando empezaron a llegar amenazas de muerte. 'Vente a dar la vuelta y te desaparecemos'... eran muchos mensajes no de que no les gustara mi comedia, sino de que iban a lastimarme físicamente, eso ya no se vale.

"Realmente me estaban amenazando de muerte y con eso yo no juego... no me voy a exponer ni a que me lastimen ni a que me maten. No es a fuerza, no tengo que ir... no puedo a ir a Chihuahua porque me quieren matar. Me da miedo que me lastimen o que me maten y sí los creo capaces", añadió Niño de Rivera, quien mencionó que la entidad es una de las más violentas del país y con más feminicidios.