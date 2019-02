Sofía Castro pasa el fin de semana en el hospital

Con todo y collarín, Sofía Castro reveló en su cuenta de Instagram que pasó el fin de semana, otra vez, en el hospital ahora por un golpe en la cabeza que le resultó un esguince de segundo grado en la cervical.

La hija de la ex Primera dama, Angélica Rivera, reveló en una de sus stories, que por andar jugando con su hermana Regina se cayó de cabeza y se golpeó de lado derecho.

"Hola me han preguntado mucho y he recibido muchos mensajes del porqué estuve en el hospital, tal parece que el hospital ya es como mi segunda casa, no me pasó nada gracias a dios, pero tuve que ir al hospital el domingo porque el sábado en la noche jugando con mi hermana Regina me caí, literal salí volando, caí con la cabeza con la parte derecha del cuello.

"Ese día que me caí no pensé que fuera tan grave, nada más pensé que sólo había sido el golpe y pues el domingo amanecí con mucho dolor y por eso me fui al hospital y pues nada, fue un esguince de segundo grado en la cervical y perdí parte de sensibilidad del brazo derecho, pero bueno estoy bien, estoy en reposo, en tratamiento con collarín y pues nada más, muchas gracias a todos que me preguntaron, les mando un besote grande", comentó la actriz.

Luego de explicar que todo estaba bien, Sofía Castro regresó a su Instagram Stories para aclarar que uno de los responsables de su caída, por que le estaba reclamando el porqué no lo había dicho anteriormente, fue Juan Pablo Gil, quien junto con Regina decidieron soltar a Sofía quien no pudo evitar el accidente.

INSTAGRAM / sofia_96castro

JB