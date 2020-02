Sofía Aragón con la creatividad al máximo

Los reflectores no se apagan para Sofía Aragón, quien tras convertirse en segunda finalista de Miss Universo en diciembre de 2019, comienza una nueva etapa en uno de los proyectos más codiciados de la televisión mexicana: “La Voz”, en el que debutará como conductora con el respaldo de TV Azteca.

“Es uno de los retos más grandes de mi carrera hasta ahora, es un evento muy importante y se espera mucho de la conducción, yo quiero dar todo eso que se espera de mí”.

Sofía puntualizó que a mediados de marzo comenzarán las grabaciones del programa con las tradicionales audiciones y posteriormente iniciar transmisiones a finales del mismo mes, en compañía de los jueces: Belinda, Ricardo Montaner, Christian Nodal y María José.

“Los retos siempre son bienvenidos y este es gigantesco. Los zapatos de las conductoras anteriores son muy grandes de llenar, pero siempre he creído que no vamos a llenar zapatos de nadie, venimos a dejar nuestra propia huella, no importa el tamaño de los zapatos anteriores si los tuyos son auténticos, creo que esto vale la pena”.

Aragón añadió que si bien ya ha tenido experiencias en la conducción, retomar la preparación para seguir puliendo su talento es importante, por lo que regresó al Centro de Formación y Actualización en Actuación y Comunicación (CEFAT) de TV Azteca.

La escritura es otra disciplina que Sofía Aragón busca potencializar en 2020 y tras la publicación de sus libros “Diamante en bruto” y “El color de lo invisible” a través de la editorial Urano, la reina de belleza busca dar salida a su tercera publicación y a la par trabajar un guion que pueda llevarla también a explorar al cine.

“Sigo a la par escribiendo mi guion para mi primera película, estaré un tanto ocupada pero creo que este 2020 será la mejor forma de iniciar la década por los proyectos que se están presentando. Es completamente diferente escribir una película a escribir una obra de teatro o un libro, sí voy a necesitar asesoría, específicamente en la parte de guion, pero hasta ahora mis novelas las he escrito yo sola”.

