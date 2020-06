Snoop Dogg votará por primera vez en 2020; no quiere más a Trump

El rapero estadounidense Snoop Dogg confesó que votará por primera vez en las elecciones 2020, porque ya no quiere al presidente Donald Trump en el cargo.

“Tenemos que hacer la diferencia”

"Nunca he votado un día en mi vida, pero este año creo que voy a salir y votar porque no puedo soportar ver a este punk en el cargo un año más", le dijo Snoop Dogg al programa radial Real 92.3.

El músico explicó que hasta hace poco se enteró que podía votar ya que pensaba que no lo tenía permitido después de ser condenado en 1990 y 2007.

"Durante muchos años me lavaron el cerebro pensando que no podía votar porque tenía antecedentes penales. Mi historial ha sido eliminado, así que ahora puedo votar. Tenemos que hacer la diferencia. No puedo decirte que lo hagas y luego no ir a hacerlo. Si te digo que hagas algo, ya lo hice".

Además, Snoop tocó el tema sobre las protestas actuales y la cuarentena causada por la propagación del COVID-19, donde intenta mantenerse positivo en casa.

"Soy humano, tengo días buenos y días malos, pero estoy más encerrado, así que me gusta pasear, caminar en círculos, mirar cosas en la televisión, jugar videojuegos, mantenerme ocupado y mantenerme activo", explicó.

