Esta mañana del 7 de septiembre, según información de la Agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México , en la entidad se llevará a cabo una marcha en conmemoración por el Día Internacional de la Prevención del Suicidio por parte del los colectivos y organizaciones:

Sí a la Vida por Darshan,

Niza un Corazón Lleno de Amor Luz y Bondadç

Clínica “Yakanan Kinam”

Viviendo por Ellos

Unidos por Nuestros Colores Zumpango

Además, se esperan más de 10 concentraciones distribuidas en cinco alcaldías de la CDMX. El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) , ha compartido a través de sus redes sociales los puntos donde se esperan las movilizaciones.

A continuación te compartimos los horarios y vialidades de la ciudad donde se presentarán estas concentraciones durante esta jornada.

Movilizaciones sociales HOY CDMX

ALCALDÍA MIGUEL HIGALGO

HORARIO AFECTACIONES 09:30 horas Concentración. Lieja 270, Colonia Bosque de Chapultepec, Sección I

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

HORARIO AFECTACIONES 10:00 horas Concentración. Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Morelos, Colonia Tabacalera 11:00 horas Concentración. Avenida Paseo de la Reforma 199, Colonia Juárez 11:00 horas MARCHA. Avenida Paseo de la Reforma 98, Colonia Tabacalera, rumbo a Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico 12:00 horas Concentración. Avenida Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Colonia Centro 12:00 horas Concentración. Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico 14:00 horas Concentración. Avenida Juárez 50, Colonia Centro 15:30 horas Concentración. Lisboa 56, Colonia Juárez

ALCALDÍA COYOACÁN

HORARIO AFECTACIONES 12:00 horas Concentración. Calzada de Tlalpan y Circuito Estadio Azteca, Colonia Ex Ejido de Santa Úrsula Coapa

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

HORARIO AFECTACIONES 13:00 horas Concentración. Avenida División del Norte y Municipio Libre, Colonia Santa Cruz Atoyac

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN

HORARIO AFECTACIONES 20:00 horas Rodada. Prolongación Rosa Blanca 185, Colonia Minas de Cristo. No hay rumbo definido

