Domingo, 07 de Septiembre 2025

Marcha se llevará a cabo este domingo en la CDMX; planifica tu ruta de HOY

A continuación te compartimos las movilizaciones que se presentarán este 7 de septiembre en la CDMX

Por: Fabián Flores

Este domingo se esperan más de 10 concentraciones distribuidas en cinco alcaldías de la CDMX. X / @C5_CDMX

Esta mañana del 7 de septiembre, según información de la Agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, en la entidad se llevará a cabo una marcha en conmemoración por el Día Internacional de la Prevención del Suicidio por parte del los colectivos y organizaciones:

  • Sí a la Vida por Darshan, 
  • Niza un Corazón Lleno de Amor Luz y Bondadç
  • Clínica “Yakanan Kinam”
  • Viviendo por Ellos 
  • Unidos por Nuestros Colores Zumpango

Además, se esperan más de 10 concentraciones distribuidas en cinco alcaldías de la CDMX. El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), ha compartido a través de sus redes sociales los puntos donde se esperan las movilizaciones.

A continuación te compartimos los horarios y vialidades de la ciudad donde se presentarán estas concentraciones durante esta jornada.

Movilizaciones sociales HOY CDMX

ALCALDÍA MIGUEL HIGALGO

HORARIO  AFECTACIONES 
09:30 horas  Concentración. Lieja 270, Colonia Bosque de Chapultepec, Sección I

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

HORARIO   AFECTACIONES 
10:00 horas  Concentración. Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Morelos, Colonia Tabacalera
11:00 horas  Concentración. Avenida Paseo de la Reforma 199, Colonia Juárez
11:00 horas  MARCHA. Avenida Paseo de la Reforma 98, Colonia Tabacalera, rumbo a Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico
12:00 horas  Concentración. Avenida Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Colonia Centro
12:00 horas  Concentración. Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico
14:00 horas  Concentración. Avenida Juárez 50, Colonia Centro
15:30 horas  Concentración. Lisboa 56, Colonia Juárez

ALCALDÍA COYOACÁN

HORARIO   AFECTACIONES
12:00 horas  Concentración. Calzada de Tlalpan y Circuito Estadio Azteca, Colonia Ex Ejido de Santa Úrsula Coapa

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

HORARIO   AFECTACIONES
13:00 horas  Concentración. Avenida División del Norte y Municipio Libre, Colonia Santa Cruz Atoyac

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN

HORARIO   AFECTACIONES
20:00 horas  Rodada. Prolongación Rosa Blanca 185, Colonia Minas de Cristo. No hay rumbo definido

