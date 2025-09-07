Licencia de conducir permanente CDMX: lo que debes saber antes de fin de año

Las y los conductores que residen en Ciudad de México podrán tramitar la licencia de conducir permanente en este 2025.

Se trata de una identificación que permitirá a las y los conductores tener una licencia válida de manera indefinida; la ventaja es que no tendrán la obligación de renovarla o pagarla nuevamente durante toda su vida.

¿Cuál es el costo de la licencia de conducir permanente?

El trámite tiene un costo de mil 500 pesos, y se recomienda realizar el pago antes de la fecha límite.

¿Cómo tramitar la licencia de conducir permanente en CDMX?

El trámite puede realizarse de forma digital siguiendo estos pasos:

Inicia tu solicitud en licenciapermanente.cdmx.gob.mx. Ingresa con tu cuenta de Llave CDMX o regístrate en llave.cdmx.gob.mx. Completa la información requerida y adjunta los documentos solicitados. Una vez validada la información, genera la línea de captura y realiza el pago en línea o en los Centros de Servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Si requieres el plástico de tu licencia, agenda cita en alguno de los Módulos de Control Vehicular y Licencias de la SEMOVI o en tu Alcaldía a través de app.semovi.cdmx.gob.mx/citas. También puedes agendar cita en los Centros de Servicio de Tesorería en tics.finanzas.cdmx.gob.mx/citas. Presenta tu constancia y documentación en el módulo; una persona servidora pública validará la información e imprimirá tu licencia de manera inmediata.

Con ello, ya contarás con tu nueva Licencia de Conducir Permanente.

¿Cuál es la fecha límite para tramitar la licencia de conducir permanente en CDMX?

Un dato importante que debes de saber antes de que termine el año es que la fecha límite para realizar este trámite es el 31 de diciembre de 2025.

