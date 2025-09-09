Rick Davies, cofundador, vocalista y compositor de la legendaria banda británica Supertramp, falleció a los 81 años tras una larga batalla contra el cáncer, informó ayer la agrupación en su sitio web. Davies padecía mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la sangre, durante más de una década. En el comunicado se aclaró que murió el pasado sábado.

La banda destacó que Davies fue “la voz y el pianista detrás de las canciones más icónicas de Supertramp, dejando una marca indeleble en la historia del rock”. Su estilo único y su característico toque en el piano Wurlitzer se convirtieron en elementos esenciales del sonido de la banda, contribuyendo a que Supertramp se consolidara como uno de los grupos más influyentes de la música británica y mundial.

Davies cofundó Supertramp en 1969 junto con Roger Hodgson, con quien coescribió los grandes éxitos de la banda, entre ellos “Goodbye Stranger”, “The Long Way Home”, “The Logical Song” y “Give a Little Bit”. El álbum de 1979, “Breakfast in America”, marcó un hito en su carrera: encabezó las listas en Estados Unidos y Canadá, ganó dos premios Grammy y superó los 18 millones de copias vendidas, consolidando a Supertramp en la historia del rock.

Nacido en Swindon, Inglaterra, en 1944, Davies mostró desde muy joven una profunda pasión por el jazz, el blues y el rock and roll, influencias que moldearon su estilo musical y su capacidad para fusionar géneros con gran originalidad.

Tras la salida de Hodgson en 1983, quien emprendió su carrera como solista, Supertramp se disolvió en 1988, aunque Davies la revivió en 1996. La banda continuó presentándose en giras internacionales, siendo su última actuación en Madrid en 2012.

El comunicado de la banda subrayó que las voces conmovedoras de Davies y su virtuosismo en el piano no solo definieron a Supertramp, sino que también dejaron un legado imborrable en la historia del rock, recordando al mundo la influencia y la importancia de su música.

CT