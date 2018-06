Silvina Moreno, pop desde el alma

El éxito no ha sido casualidad en la carrera de Silvina Moreno, la cantautora argentina que con guitarra en mano ha sabido ganarse a un público apasionado por el romanticismo de la vida diaria.

Aunque reconoce que en los últimos años la industria musical se ha regido por números millonarios que se logran en las redes sociales, para la artista basta saber que su propuesta es bien recibida y poco a poco ha conquistado nuevos escenarios en su andar, como lo es el mexicano, en el que presenta su material más reciente de estudio, “Sofá”, que la posiciona en las listas de popularidad más importantes de la escena pop en el país con su sencillo “La despedida”.

Su relación con México se ha cocinado por años y para muestra está el apoyo que ha recibido de importantes figuras musicales como Gil Cerezo de la banda Kinky, quien se ha convertido en su director para videos musicales como el de “Cuídame”, reforzando así la propuesta fresca y diversita de Silvina Moreno.

“Ese trabajo con Gil fue espectacular y fue mi primera puesta con México, después regresé y comencé a abrir los conciertos de Matisse en Monterrey y ahora estoy muy emocionada de poder ser parte de este público mexicano que es tan abierto”.

Sonidos y confort

De la mano de “Sofá”, título que hace referencia a uno de los rincones que más disfruta en su hogar, Silvina Moreno confía en la consagración de su trayectoria con una ideal musical que no solo apuesta por un sonido relajado y honesto, pues ser conocida como compositora es una meta que busca lograr para demostrar que las nuevas generaciones artística llegan con proyectos integrales y no solo con una voz privilegiada.

“El disco ya tiene un año y no ha perdido vigencia, este trabajo lo he disfrutado mucho y creo que eso tiene que ver, el hacer el disco fue un proceso total. Está producido por Eduardo Cabra (de Calle 13), él fue muy importante en esto con su creatividad, con ese estilo ecléctico que aportó, era lo que yo necesitaba en un productor”.

Trabajar de la mano con Eduardo Cabra no solo le ha permitido a Silvina Moreno alcanzar una calidad máxima en su trabajo de estudio, pues aprender de uno de los pilares más importantes de la industria latina ha sido un privilegio que no todos los artistas tienen sus primeros pasos.

“El tiempo cambia la percepción de uno mismo, yo tenía un concepto inicial, después empecé a dar más fuerza a mis composiciones y eso fue marcando algo diferente, el disco tomó vida propia (…) cuando conocía a Eduardo no sabía si tendríamos empatía, me sorprendió porque en creatividad estamos muy alineados, hay un respeto mutuo. Él me dio un lugar como artista y n todos los productores hacen eso, tiene toda la humildad para saber que un disco es del artista”.