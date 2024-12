Luis Enrique Guzmán fue uno de los ausentes al homenaje que este sábado se hizo en el Palacio de Bellas Artes en honor a la primera actriz Silvia Pinal, quien murió el jueves por la tarde luego de estar hospitalizada durante casi una semana.

Las dos hijas de la diva, Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán encabezaron los discursos que esta mañana fueron dedicados a la estrella de la Época de Oro, sólo mujeres hablaron durante el homenaje de Pinal, su nieta y sus bisnietas también se despidieron, pero dos personajes faltaron: el único hijo varón de la diva, y su nieta Frida Sofía.

Aunque Alejandra Guzmán confirmó este viernes que gracias a su madre se pudo dar el acercamiento con Frida, la joven, quien sí estaba contemplada para asistir, decidió no hacerlo y rendirle tributo a su abuela a través de sus redes sociales.

Así lo hizo horas después de que se confirmara la muerte de la también conductora, Frida se mostró llorando en un video en el que agradeció haberse podido despedir de su abuelita, quien hoy fue cremada.

La aparición de los tres hijos de Silvia Pinal se dio este viernes afuera de la funeraria, ahí, al igual que sus hermanas, Luis Enrique habló sobre el legado de su madre y sobre cómo la extrañará, visiblemente triste, pidió conservar su legado y recordarla como la gran artista que fue.

Este sábado, en el Palacio de Bellas Artes, Luis Enrique no asistió al homenaje dedicado a la diva de la Época de Oro, su nombre estaba anunciado en el programa oficial del evento, pero el músico nunca apareció.

Al término del homenaje, el productor y amigo de la familia Iván Cochegrus confirmó la ausencia de Luis Enrique, y reveló que el hijo de la Pinal se sentía indispuesto, no se sentía bien.

"Está mal, se siente mal, esa es la situación", dijo a las afueras del recinto cultural, donde precisó que en la noche de hoy se le realizará un altar a Silvia Pinal en su casa.

Estos últimos meses han sido muy difíciles para Luis Enrique, pues después de separarse de su expareja Mayela Laguna, se enteró que el menor Apolo, quien creía que era su hijo, en realidad no lo es, pues de acuerdo a unas pruebas de ADN, el niño no lleva su sangre.

Para Luis Enrique fue difícil esta pérdida, pues crio al niño como su hijo durante sus primeros años de vida, por lo que enterarse de la verdad fue todo un duelo para él que ha sobrellevado cono terapia.

"Como si un padre hubiera perdido a su hijo, así exactamente me pasó", confesó Luis Enrique al programa "Ventaneando" hace unos días, y confesó que su hermana Alejandra Guzmán sí pensaba "dejarle todo" a Apolo antes de saber que el niño no era su sobrino.

Para Luis Enrique fue triste y devastador darse cuenta que el menor no llevaba su sangre, pero a pesar de ello siente que no tiene nada que perdonarle a su ex Mayela, a quien le abrió las puertas de su casa y de su corazón después de que salió de la cárcel y de que estuvo en el psiquiátrico.

Fue a inicios de noviembre cuando por última vez Silvia Pinal apareció en un par de eventos públicos, uno, el cumpleaños de su amiga, la actriz Norma Lazareno, y el otro, en la celebración por el cumpleaños de Luis Enrique, quien partió su pastel acompañado de su madre Silvia Pinal.

SV