Silvia Pinal: La actriz responde a las críticas por participar en obra de teatro

En los últimos días, la actriz Silvia Pinal recibió muchas críticas en redes sociales, luego de su regreso a los escenarios en la obra de "Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!", pues consideraban que por su edad y problemas de salud no tenía que estar actuando más.

La cosa no quedó ahí, pues en una de las funciones que estaban programadas Silvia tuvo que cancelar su participación, ya que comenzó a sentirse mal horas antes del espectáculo.

Tras todo esto, la actriz salió a declarar en una entrevista para varios medios, la cual fue retomada "Por Sale el Sol", sobre los comentarios que estaban haciendo en contra suya.

Silvia Pinal se defendió de los comentarios negativos y agradeció a las personas que la apoyan con lo que hace, mencionó que a ella le gusta trabajar y que le gusta que le reconozcan lo que hace.

"¿Qué te pasa calabaza? A mí me gusta trabajar y me gusta que la gente te diga que qué bien trabajas. La gente me dice: ‘Qué bonito y ¿por qué hace esto?’. La gente está de acuerdo conmigo y bendita sea que estén conmigo”, dijo Pinal.

La mexicana habló sobre que le gustaría trabajar con Eugenio Derbez en algún proyecto, pero que al parecer el protagonista de "No se aceptan devoluciones" le tiene miedo.

“Yo amo a Eugenio, pero cuando me ve le da miedo”, dice.

Pinal también habló sobre su hija Alejandra Guzman, quien en estos momentos se encuentra con ella en su casa, pero que tendrá que irse de gira en unos días por los conciertos que está haciendo con Paulina Rubio.

“Estuvo en mi casa, durmiendo y comiendo en mi casa. Está regresando de una gran gira que está haciendo”.

Finalmente Silvia Pinal mencionó que le gustaría estar en uno de los conciertos de su hija, pero que eso no sería posible, ya que viajará a Acapulco para pasar unos días allá, donde espera que pueda encontrarse con Luis Miguel, quien es padre de su bisnieta Michelle Salas.

“Ojalá, así lo veo y lo abrazo. Yo lo quiero mucho, Michelle lo quiere mucho”, concluyó.

