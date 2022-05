Karla Panini y Consuelo Duval: La comediante ataca a la actriz por defender a Karla Luna (VIDEO)

La comediante Karla Panini no se guardó nada y atacó a la actriz Consuelo Duval, ya que tiempo atrás había defendido a Karla Luna, luego de que presuntamente Panini le había quitado el esposo a su "amiga".

Fue a través del podcast Mal Influencers MX, donde aprovechó el espacio y el momento para lanzarse con la actriz de "La familia peluche".

Panini comentó que en un principio ella admiraba a Consuelo, pero que después de meterse a opinar del tema todo cambió.

“La señora se subió al carro, y todo el mundo lo hace, como se los he dicho, para ganar seguidores, para buscar aplausos".

“Anteriormente a mí me gustaba la comedia de la señora, y yo decía ‘Ay, que padre comediante es’, la admiraba, era una persona que me gustaba mucho la mancuerna que hacía en televisión con Eugenio Derbez”, mencionó.

En su momento cuando Duval habló del tema, ella decidió quedarse callada, pero ahora consideró que era tiempo adecuado para hablarlo.

“Resulta que cuando declaró eso y habló de eso, pues yo honestamente nunca le dije nada y nunca la confronté. Pero hoy sí la confronto, fíjate, hoy sí y ni modo, Consuelo Duval”, dijo Panini.

Se metieron donde nadie los llamaba

Panini dijo que la actriz se metió en donde nadie la llamaba, al igual que muchos de los actores y actrices, quienes se quisieron vestir de héroes sin saber lo que sucedía.

“Yo creo que ella, como todos, como muchos, se metió en un tema que no debió haberse metido, porque yo creo que como ella, muchos se inventaron como ser los defensores, ser los portavoces, las heroínas, los héroes, los mejores amigos de este tema cuando ni siquiera conocieron a las dos personas afectadas”, menciona.

La comediante aseguró que Duval hizo ese comentario solo para ganar seguidores y buscar aplausos de los demás.

“La señora se subió al carro, y todo el mundo lo hace, como se los he dicho, para ganar seguidores, para buscar aplausos, para buscar cómo ‘Qué buena onda, si tú, qué buena onda eres, claro que sí’”, asegura.

Finalmente mencionó que si en algún momento se llega a encontrar a Consuelo Duval la saludará con mucho gusto, pues dice que no le debe nada a ella ni a nadie.

“La verdad es que, no me la he topado, el día que me la tope, con mucho gusto, Consuelo Duval, con muchísimo gusto, me encantará saludarte y me encantará verte de frente, porque a ti no te debo nada, ni a ti ni a nadie, entonces, lo que gustes hacer, lo hacemos y le entramos con mucho gusto, claro que sí, aquí hay con qué quererte”.

Panini tocó el tema sobre si reaccionaría a los golpes contra la actriz y menciona que no le gusta la violencia, pero que sí podría llegar a platicar con ella del tema.

“Y no me refiero a andar a golpes, esas cosas no las utilizo, no, no, y a golpes por qué, no me gusta a mí la violencia, para nada. Lo que ella quiera aclarar conmigo, que la verdad no tengo ni idea, porque ni ella, ni mucha gente se tenía que meter en ese tema, pero ella se quiso meter, cuando quiera platicar, podemos platicar, aunque no es un tema que le concierne, ni a ella ni a nadie”, finalizó.

MF