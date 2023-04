Silvia Pinal es una de las divas más longevas del cine mexicano; con 91 años, ha dejado un legado imborrable en la cultura de México.

No obstante, Silvia Pinal no se ha enterado de la muerte de algunos de sus amigos artistas, noticias que su familia le ha ocultado, pues no quieren generarle una depresión.

Sylvia Pasquel, hija de la actriz de Sivia, reveló que no le han comentado el deceso de algunos de sus amigos actores, para no afligirla con fúnebres noticias. "Ya no le comunicamos nada de eso porque la verdad no tiene caso, pues luego se deprime. Sí es triste siempre estar perdiendo a los compañeros ¿no?, y además López Tarso, "La Tigresa", Rebecca (Jones), "Chabelo", mucho como para aguantarlo".

Así se hizo evidente que la diva del cine mexicano no maneja sus redes sociales, pues ha expresado en ellas su pésame sobre algunas de las muertes recientes, a la que se sumó recientemente la de Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia.

Pasquel compartió que está de vacaciones con su mamá en Acapulco: "Acapulco y mi madre ¿qué más puedo pedir? Maravillosos momentos a su lado. ¡Cómo te amo Pinal!", escribió.

FS