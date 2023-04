Peso Pluma, el nuevo artista tapatío que está arrasando en el mundo

Peso Pluma se ha convertido en uno de los artistas más populares, cuyo éxito, debido al género "corridos bélicos", lo catapultó a la fama de un modo precipitado, imprevisto, y contundente.

Peso Pluma es escuchado por millones de personas alrededor del mundo, y en todos sus conciertos arrasa con sold-out. ¿Pero quién es este joven, originario de Guadalajara, que ha destronado a Bad Bunny de las listas de popularidad de Spotify?

¿Quién es Peso Pluma?

Peso Pluma nació en Guadalajara, Jalisco. De acuerdo con una entrevista para la revista Billboard, él comentó que prefiere no revelar su nombre verdadero. Reveló que desde niño solía escribir sus emociones a manera de terapia: "Escribía cómo me sentía, luego me di cuenta de que algunas cosas rimarían. Seguí practicando y mejoré con el tiempo", se lee en el artículo.

Algo que también contó es que se considera fan del reggaetón, aunque su inspiración musical fue Ariel Camacho. A los 15 años aprendió a tocar la guitarra viendo videos en YouTube. El éxito de Peso Pluma se ve tangible, y mencionó que espera que la música mexicana llegue a otros países.

Ocupa 5 lugares en el Hot 100 de Billboard

La joven promesa de la música logró posicionar cinco de sus canciones en el Hot 100 de Billboard, que es la revista estadounidense más especializada en información sobre la industria musical.

En el número 17 de la lista se encuentra la canción "Ella Baila Sola" con Eslabón Armado, en la número 26 está "La Bebé" con Yng Lvcas, nuevamente se encuentra en la posición 63 con "AMG" con Gabito Ballesteros y Natanael Cano, en la 64 con "PRC" con Natanael Cano) y también ocupa el lugar 65 con el solo "Por Las Noches".

De acuerdo con información de la revista, el mexicano también está presente fuera del Hot 100 con dos lanzamientos: "El Azul" junto a Junior H e "Igualito a Mi Apá" con Fuerza Regida. Incluso, mencionan que Peso Pluma podría ser como Bad Bunny, al llevar un tipo de género musical a nivel mundial.

No parece ser una realidad tan alejada, ya que en marzo del 2023, el cantante fue el artista más escuchado de Spotify en México. Actualmente tiene 31 millones, 150 mil 837 oyentes mensuales en dicha plataforma.

