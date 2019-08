Silverio prepara show cuerpo a cuerpo

El próximo viernes 16 de agosto a las 21:00 horas, el Foro Independencia recibirá a Silverio su “Majestad imperial”, quien llega con su gira “A 4 patas” donde presentará los temas recientes de su disco homónimo que publicó a finales del 2018. “Estamos tocando todo este material nuevo que ya está en todas las plataformas, hice también un cassette y un vinil que ya salieron. Hay nuevos vídeos de tres sencillos que son ‘Tu casa’, ‘Fuga’ y ‘La bestia’, y vienen más vídeos”, comparte en entrevista el músico.

El público tendrá la oportunidad de verlo en su show en solitario, porque generalmente cuando viene a la ciudad lo hace a través de festivales o eventos especiales. “No hemos ido para Guadalajara a tocar todo este show, así que los estaremos visitando por allá. Mis shows son más pequeños, que es donde sucede la magia, ahora sí que la confrontación con el público es de cerca y se pone bastante interesante el espectáculo, la idea es que yo prenda la mecha, pero el espectáculo lo hace el público”.

Los conciertos que ofrece Silverio son cuerpo a cuerpo, lo que más le interesa a él es la interacción, comparte que con la intensidad y la fiesta que se genera, él termina molido, pero también muy satisfecho porque sus seguidores se desahogan: “La interacción es fuerte y de eso se trata, que ellos formen parte del espectáculo, traemos un evento extendido, hay nuevos trajes, visuales y más… Estaremos con todo; hay ganas, fuerzas y material, va a estar sabroso el desastre nuclear”.

El músico rompe con lo establecido en los conciertos que se dan de manera habitual, su propuesta es más vivida y expresiva. “Esa cosa como estar separado de la audiencia (a través del escenario) me parece una falta de respeto, ni que los rockeros fueran Beethoven o Mozart. En este tipo de situaciones entre el público lo que está sabroso e interesante es el contacto que pueda ver con ellos, justo es lo que yo busco, yo invito a toda la audiencia a subirse al escenario si tienen ganas, es como romper esa distancia que se ha llegado a crear, al mismo tiempo es una puesta en escena muy sencilla porque a mí me gusta trabajar con mi cuerpo, no estoy buscando ni efectos, ni luces, ni fuegos, más bien es el contacto con el público y ahí es donde pienso que puede pasar la magia, porque ningún show es repetitivo, siempre es diferente”.

La propuesta en vivo de Silverio es álgida y a veces puede suceder que el público se extasié más de lo común, pero ha aprendido a mediar las situaciones cuando se presenta la intensidad al mil por ciento. “Ahora sí que hay que medirle el agua a los camotes para ir viendo cómo se va desarrollando la cosa. En el fondo, yo provoco mucho a la audiencia, pero mi espectáculo no se trata de que vaya enfocado a la violencia, pero sí a despertar a los espectadores y sacudirlos, integrarlos, a veces sí se malinterpreta esto pero hay que estar a las vivas”.

Al principio de su carrera, recuerda, era más complicado, “la gente se sacaba mucho de onda y como no existen shows como éste como que no entendían cómo entrarle, pensaban que era como una agresión, pero no, es parte del cotorreo. Cuando entablas una buena relación con un público o inclusive con una persona con la cual ya hay confianza, uno puede llegar a tratarse de esa manera”.

Silverio viajará el 10 de agosto a Perú y luego estará por ciudades de Estados Unidos mientras continúa con la gira al interior de la República Mexicana: “Esto se trata de desfogarse lo más que se pueda y que el público le entre a esto, porque al final hasta termina siendo una cosa terapéutica, todos se van bien blanditos a su casa”, finaliza.