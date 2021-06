Sigue viva la leyenda del “Rey del pop”

Hoy viernes 25 de junio se cumplen 12 años del fallecimiento del “Rey del pop” -Michael Jackson-, quien a pesar de no estar físicamente en este mundo, sigue siendo un referente de la música para las nuevas generaciones, tanto de artistas emergentes y consagrados, así como para el público en general.

Su repentina muerte en 2009, ocurrió previo a una serie de conciertos que ofrecería en Inglaterra, y con los cuales tiempo atrás ya había dado indicios de retirarse de la carrera musical. Según la información difundida, fue víctima de un paro cardíaco derivado de una intoxicación aguda tras ingerir potentes calmantes como propofol y benzodiazepina.

Los periódicos reportaron la muerte del cantante en 2009. AFP/Archivo

El médico personal del artista, Conrad Murray, reconoció que, tras inyectar los sedantes a Jackson, atendió unas llamadas fuera de la habitación del cantante, y que al regresar, lo encontró sin pulso. Murray fue sentenciado a cuatro años de cárcel en 2011 por homicidio involuntario, pero quedó en libertad en 2013.

El astro pop nació un 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana, era el séptimo de los nueve hijos de Joseph y Katherine Jackson. Desde temprana edad sus virtudes artísticas cobraron notoriedad. A los 11 años y en compañía de sus hermanos fundó la banda The Jackson 5, la cual lanzó éxitos como "I want you back" o "ABC". La revista "Hola!" resalta que los cinco hermanos mientras actuaron juntos bajo el patrocinio de Diana Ross, vendieron más de cien millones de copias.

Hacia 1979, Michael comenzó su carrera solista con el disco “Off the Wall” con temas destacables como “Don't stop ‘til you get enough” y “Rock with you”. Su segundo álbum, “Thriller” (1982), es el disco más vendido de la historia con más de 50 millones de copias, alcanzando el reconocimiento de disco de uranio. Sus posteriores placas discográficas como “BAD” (1987), “Dangerous” (1991) y “History” (1995), también obtuvieron en Estados Unidos y el resto del mundo, ventas millonarias.

Michael Jackson. El cantante posa en la época en la que cantaba para The Jackson 5. AP/Archivo

En 1993, Jackson se casó con Lisa Marie Presley, la pareja rompió un par de años después. En 1997 volvió a casarse, esta vez con la enfermera Deborah Jeanne Rowe, con quien tuvo a sus dos hijos mayores, Michael Joseph Jackson Jr. y Paris Michael Katherine Jackson. Se divorciaron en 1999, y Rowe le otorgó a Jackson la custodia total de los niños. Su tercer hijo, Prince Michael Jackson II, nació en 2002. Los tres jóvenes ahora son adultos que de vez en vez hacen actos de aparición de manera pública.

Durante su carrera, Michael trató de llevar su vida privada al margen, pero sus acciones dejaban mucho que desear a la opinión pública; por ejemplo, su excéntrico estilo de vida, sus cambios físicos en el rostro con cirugías plásticas evidentes y la pigmentación de su piel, la cual siempre estuvo en tela de juicio. Sin embargo, su carrera musical es un precedente importante en la industria del entretenimiento, cimentó las bases de los nuevos ritmos y estilos, fue precursor de la cultura pop.

Michael Jackson y el guitarrista Dave Navarro, en una presentación del 24 de abril de 2002. AP/Archivo

Los records del rey

En Spotify, Michael tiene más de 26 millones y medio de oyentes mensuales. Su canción “ Billie Jean ” tiene cerca de 898 millones de reproducciones en dicha plataforma, le sigue “Beat It” con cerca de 550 millones de reproducciones.

en dicha plataforma, le sigue “Beat It” con cerca de 550 millones de reproducciones. Su video “Billie Jean” de los años 80, publicado en Vevo para la plataforma YouTube el 2 de octubre de 2009, tiene más de mil siete millones de reproducciones; "Thriller", uno de los primeros cortometrajes musicales de la historia tiene 766 millones de views y "Beat it" tiene más de 725 millones de reproducciones.

y "Beat it" tiene más de 725 millones de reproducciones. Su álbum “Thriller” ha estado en Billboard 200 durante más de nueve años.

Se le atribuyen a Michael Jackson ventas por más de 750 millones de discos en el mundo, el más exitoso de su carrera: “Thriller”.

En 2012, el sencillo de Michael "I Just Can’t Stop Loving You" alcanzó el número uno en la lista de Hot R and B / Hip-Hop Singles después de ser relanzado como sencillo como parte de la celebración de "BAD".

En 2012 obtuvo el puesto número uno en el Top R and B/Hip-Hop Albums de Billboard con su tercer disco póstumo "Immortal".

El rancho de “Nunca jamás”

El lugar predilecto de la estrella del pop era su rancho “Neverland” (‘Nunca jamás’) en honor a la isla mágica de la obra "Peter Pan” y “Wendy" donde los niños no crecen; la obra es del escritor J. M. Barrie. El inmueble fue comprado por Michael en 1987, antes pertenecía al magnate de campos de golf William Bone y lo adquirió el músico por 17.5 millones.

El año pasado, los propietarios de "Neverland", el famoso y extravagante rancho en California, que fue la residencia del cantante, vendieron la propiedad en 22 millones de dólares, muy por debajo de la cifra que se pedía en 2017 que era de 100 millones de dólares. El comprador fue Ronald Burkle, copropietario del equipo de Hockey Pittsburgh Penguins y cofundador de la firma de inversión Yucaipa. La cifra bajó luego de un documental publicado donde se hablaba de que en ese lugar se habrían cometido actos de abuso a menores por parte de Michael.

