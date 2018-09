Sierra León se mete en tus sueños

Este 29 de septiembre el C3 Rooftop albergará tres de las bandas más representativas de la escena latinoamericana: Diamante Eléctrico, de Colombia; We Are The Grand, de Chile y Sierra León, de México, platicamos con estos últimos quienes se encuentran en plena gira por toda la República presentando su más reciente EP ‘Hipersomnia’ pt.1; una serie de temas cuya esencia reside en la experimentación sonora, la ruptura de paradigmas con tintes introspectivos y autocritica.

Médicamente, Hipersomnia es un desorden del sueño que te genera un cansancio crónico, esa es parte de la primicia e hilo conductor del EP, comparte Manuel Castellon Guitarra/Voz de la banda. “El material aborda la historia de Macario, personaje que sufre una traición amorosa, por lo cual decide huir de su realidad y se sumerge en los sueños, queriendo dormir todo el tiempo, pero los mismos sueños lo confrontan y hacen que resuelva sus miedos y problemas de la realidad, que se haga cargo de su vida. La idea de hacerlo en dos EP’s por separado fue para darle un desarrollo adecuado a la historia, además de una oportuna promoción a las canciones, el desenlace se verá reflejado en la parte 2 a publicarse el próximo año”.

Oriundos de Tepic, Nayarit; Manuel, en conjunto con Seiji Hino, secuencias y sintetizadores; Juan Zavala, guitarra; Mario Bustamante, bajo; y Kenji Hino, batería han cabalgado por 10 años en la escena, y se han sabido consolidar llegando a festivales en México como el Vive Latino, Corona Hell & Heaven, Marvin y en Estados Unidos como el Ruido Fest y SXSW.

Madurar y seguir

Los pininos de la banda no fueron fáciles, sí bien, existe escena en su Nayarit, no se compara con Guadalajara y mucho menos con CDMX. “Para nosotros ha sido todo un proceso, hubo muchas limitaciones, pero cuando sentimos que lo tomamos realmente en serio fue cuando nos mudamos a Guadalajara, y sacamos nuestro primer disco, ahí se dio el acercamiento a una escena más grande, con mucha más proyección, nos ayudó a forjarnos para vivir y establecernos en la capital del país”.

Si bien las redes sociales son la plataforma para que cualquier persona comience a desarrollar su proyecto musical, en cierta medida falta un poco el apoyo de los grandes sellos discográficos para solventar gastos, y en ese rubro los miembros de Sierra León lo padecen en cierto modo. “Vivimos de la música, pero no precisamente de nuestro proyecto, cada quien tiene sus actividades dentro del mismo círculo. Yo soy maestro de música, y tengo un servicio de transportación para músicos, Seinji y Kenji son productores musicales, Juan trabaja checando el audio en un canal de televisión y Mario hace ‘booking’ en una agencia. Todos hemos forjado nuestra vida alrededor de la música y sabemos que nuestra prioridad es la banda”.

A pesar de que algunos cataloguen su música simplemente como Rock Electrónico Progresivo, para el guitarrista es mucho más complejo que eso. “El concepto de Sierra León es la fusión, finalmente seguimos experimentando todos el tiempo, se trata de no apagarse de un género en específico, nos han dicho que por ahí sonamos hasta a Guns N’ Roses, no sé de dónde lo sacan. Sierra León es multifacético, hacemos lo que nos vibra, tiene muchísimas caras y lejos de ser un defecto (no tener un género establecido) creemos que es bueno y queremos que nos escuchen y que sepan quiénes somos y no qué somos”.

Agéndalo

El 29 de septiembre en el C3 Rooftop, Sierra León con Diamante Eléctrico y We Are The Grand / Entradas: $80 pesos; y día del evento $120 pesos.