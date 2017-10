Sia lanza álbum navideño

La cantante y compositora estadunidense Sia anunció la salida de un álbum navideño "Everyday is Christmas", que incluye 10 canciones originales y estará disponible a partir del 17 de noviembre.

2 days - Team Sia Una publicación compartida por SIA (@siamusic) el 14 de Oct de 2017 a la(s) 11:39 PDT

La colección de temas fue escrita por Sia y por Greg Kurstin, se indicó mediante un comunicado de prensa, en el que se agregó que el primer sencillo será "Santa's coming for us".

La placa incluye "Candy cane lane," "Ho Ho Ho," y "Puppies are forever" acompañadas por baladas como "Underneath The Christmas lights," "Snowman" y "Snowflake."

All the news tomorrow ⛄ - Team Sia Una publicación compartida por SIA (@siamusic) el 15 de Oct de 2017 a la(s) 11:23 PDT

Sia recientemente culminó su gira por Norteamérica titulada "Nostalgic for the present tour" que fue nombrada "Creativamente cautivadora" por la revista Billboard, se agregó.

La gira de Sia durante 2017 continuará a lo largo del año en Australia y Nueva Zelanda, donde el tour de arenas se convertirá en tour de estadios.

Además está enmedio del proceso creativo de lo que será su primera película como directora, co-escribió y participó en el más reciente tema de Zayn "Dusk til dawn," y hace las voces de uno de los personajes de la película "My little pony: The Movie" junto a los actores Emily Blunt, Zoe Saldana y Kristin Chenoweth.