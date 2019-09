"Si sabes contar, no cuentes conmigo": Enrique Guzmán a Frida Sofía

Luego de que Enrique Guzmán hablara sobre el distanciamiento entre Frida Sofía y la familia Pinal, la joven publicó en su cuenta de Instagram una conversación con su abuelo vía WhatsApp, en ella se lee cómo Guzmán le retira su apoyo.

"Luego preguntan que por qué hago todo público. Por esto. Porque ya estoy hasta la madre de puras mentiras"

"Si sabes contar, no cuentes conmigo. Lo siento Frida", es la última frase de la conversación en la que su abuelo, papá de Alejandra Guzmán, lamenta que Frida esté aprendiendo a quedarse sola.

También ironiza sobre el amor y la familia que le ofreció en su momento Carmen Salinas: "Te iré a ver haciendo el papel de Aventurera jajaja".

En el post, Frida comenta: "Luego preguntan que porqué hago todo público. Por esto. Porque ya estoy hasta la madre de puras mentiras".

Los mensajes de Enrique Guzmán son los siguientes:

"Apolo es mi nieto...si eso no te interesa y dices que no tienes que decir me ofendes. Estas aprendiendo a quedarte sola...y eso me entristece. Pero allá tú; quieras o no Apolo y tú son primos hermanos. Tal vez puedas conseguir otros parientes del la Moctezuma...aunque no lo creo! Te deseo mucha suerte Frida...sabes que te amo. Tal vez, la oferta de Carmen Salinas es la que te convenga. Te iré a ver haciendo el papel de 'Aventurera' jajaja. Carmen Salinas te está ofreciendo el amor que tu familia te ha negado. Esto parece una cursi telenovela barata. Yo, esos papeles no los he aceptado nunca...así que...si sabes contar, no cuentes conmigo. Lo siento Frida".

Ayer martes, en la presentación de su nuevo disco "Se habla español", Enrique Guzmán dijo que hay un distanciamiento entre su nieta Frida Sofía y la familia Guzmán Pinal, que por el momento es insalvable.

"Frida quiere independizarse de la familia, le estorba la familia, ella quiere triunfar y ojalá lo logre. En la parte de educación, de respeto y de cariño a sus parientes, esa parte de su vida la dejó en un lado, ella no quiere a su familia. Es muy difícil que yo le diga a mi nieta quiéreme, si ella no quiere hacerlo, y si lo hace así ojalá que triunfe porque si no se va a quedar sola", declaró.

