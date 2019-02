Show de Maroon 5 en Super Bowl LIII divide opiniones en redes

Maroon 5 fue la banda encargada del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIII junto con los raperos Travis Scott, Big Boi, y un homenaje al creador de Bob Esponja.

La agrupación interpretó canciones como "This love", "Girl like you", "She will be loved" y cerraron con "Sugar" y "Moves like Jagger".

En redes sociales usuarios expresaron su sentir respecto a la interpretación de la banda liderada por Adam Levine.

Para algunos gustó y llenó expectativas. Fans indicaron que el mejor momento del espectáculo fue cuando Adam se quitó la camisa al ritmo de "Moves like Jagger".

Viendo a Adam Levine quitarse la playera was like #HalftimeShow pic.twitter.com/ehSjwnFWN0 — Daniela Joannis (@Danielajoannist) 4 de febrero de 2019

Se confirma que con cada vez que Adam Levine se quita la camisa, estamos más cerca de alcanzar la paz mundial. #HalftimeShow #SuperBowl pic.twitter.com/1n1GRW5t7N — Guido (@Guido_mussi) 4 de febrero de 2019

Lo único bueno del #HalftimeShow fue Adam Levine quitándose la camisa tbh. pic.twitter.com/1u1ECNc4fo — La Rosalía ���� (@gabojimeneez) 4 de febrero de 2019

Por otro lado, muchos internautas se mostraron insatisfechos.

Algunos usuarios reclamaron que fue poco tiempo el homenaje que se le rindió al creador de Bob Esponja.

Yo después que solo pasaron 5 segundos a Bob Esponja en el #HalftimeShow pic.twitter.com/OG5ME3o6a4 — Ale Silva (@aleesilva04) 4 de febrero de 2019

JB