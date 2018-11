Shay Mitchell se adentra al mundo de la depresión para filme "Cadáver"

La actriz canadiense Shay Mitchell tuvo que prepararse muy bien físicamente y hacer una investigación exhaustiva para poder interpretar a “Megan Reed”, una expolicía que sufre depresión y trastorno de estrés postraumático, en la película de terror “Cadáver”.

“Tuve mucha preparación porque mi personaje era una policía de Boston que se retiró por algo que hizo. Después de eso fui a diferentes grupos doble A para hablar con personas que tenían adicciones, depresiones, trastorno de estrés postraumático, todo eso y realmente tuve que entenderlo y tenerlo en mente antes de interpretar este papel”, dijo la también modelo y empresaria en entrevista.

La artista decidió ir a distintos lugares para aprender más sobre el tema del trastorno de estrés postraumático, que lo pueden llegar a sufrir las personas luego de vivir eventos traumáticos como la guerra, abusos físicos, un accidente grave, entre otras cosas. Y este trastorno hace que las personas se sientan estresadas, afectando con ello su vida.

Así como la depresión, que erróneamente es confundida con un sentimiento de tristeza, es una enfermedad clínica severa, “yo creo que todos tenemos nuestros altibajos, ansiedad y la depresión es un tema muy serio, pienso que las personas que lo sufren deberían ir con personas que las ayuden, no lo tienen que atravesar solas”, comentó.

Como nunca había tenido un acercamiento personal con este tipo de enfermedades, tuvo que aprender de ellas para dar vida a "Megan Reed", un personaje que sufre estas enfermedades.

"Yo nunca he vivido la depresión personalmente, pero teniendo este papel lo tuve que interpretar en ese estado durante toda la película, así que definitivamente aprendí mucho de eso”, indicó Shay.

“Cadáver”, cuyo título original es “The possession of Hannah Grace”, es una película de terror y sobrenatural que aborda el exorcismo desde un ángulo distinto a las películas predecesoras que incluyen este tema, haciendo que resalte la originalidad del guion en este largometraje.

“Me sentí asustada filmando la película y muy feliz de regresar a casa después de eso y no estar poseída por el papel que interpreté”, comentó la actriz entre risas, ya que dijo que todo lo dejó en el set de filmación, a la persona depresiva que vive en medio de la actividad sobrenatural, para regresar a casa siendo la carismática y alegre Shay Mitchell.

Aun cuando la actriz cree afirma que vivió una experiencia paranormal, prefiere no pensar ni hablar de ello. “Yo creo en las cosas supernaturales, yo tuve una experiencia, no me gustó, así que sí creo”, comentó.

Por otro lado, indicó que fue muy agradable trabajar con el elenco, sobre todo con la actriz y famosa contorsionista estadunidense Kirby Johnson, quien interpreta al “cadáver”, el cual aparece todo el tiempo en la película contorsionado.

“Trabajar con Kirby Johnson fue muy divertido, ella es contorsionista, una bailarina, y pude ver de lo que es capaz de hacer en las imágenes de la película, yo fui testigo de verla con mis propios ojos”, expresó Shay con emoción.

Durante la entrevista, la actriz comentó que se atrevió a hacer la película por la originalidad del guion. “Para ser honesta, después de leer el guion vi que era único, no era como las películas que has visto en el pasado y yo estaba muy emocionada de tomar el riesgo”.

Pero esto no la hace pensar en filmar otra película de terror, a menos que el libreto lo merezca. “Creo que para mí todo depende del personaje y del tipo de historia, no tanto del género, eso no me impacta, si hay algo que me gustaría ver, son usualmente los proyectos por los que voy”, explicó.

Finalmente, Shay manifestó su deseo de que la gente se divierta y se entretenga con su familia o amigos, comiendo palomitas y pasando un buen rato. Añadió que si se llevan un pequeño susto, la labor de la película estaría hecha.

“Quiero que la gente se divierta, se asuste, que salte un poquito, a eso se reduce, yo amo las películas que te dan ese tipo de experiencias, que toman cosas fuera de la realidad, o lo que pueda ser y durante dos horas que dura la película, yo sólo quiero entretener a las personas, así que ve a la película y diviértete”, declaró la actriz.

"Cadáver", que se estrena este viernes en México, fue dirigida por Diederik Van Rooijen y producida por Broken Road Productions. En el elenco se encuentran también Stana Katic, famosa por ser la detective “Kate Beckett” en la serie de televisión “Castle”, junto a Grey Damon, Kirby Johnson, Nick Thune, Jacob Ming-Trent, Max McNamara y Louis Herthum.

AC