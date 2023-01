Hace unos momentos Shakira y el productor argentino Bizarrap, lanzaron el tema en el cual la colombiana se pronuncia sobre su ruptura con su expareja Gerard Piqué, por lo que el tema se ha vuelto viral en las redes sociales.

Hace unos meses, Shakira lanzó su canción "Monotonía" en colaboración con Ozuna, en el cual la letra también tocaba el tema de su relación con el futbolista, sin embargo, en esta ocasión fue un poco distinto, pues la latina no se tocó el corazón y se fue con todo en contra de Piqué.

Frases como "A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú" o "Cuando te necesitaba fuiste tu peor versión" forman parte del tema que la cantante acaba de lanzar en colaboración con el productor Bizarrap.

Desde hace unos días ya se había generado mucha expectativa sobre este tema, pues horas antes de su estreno se filtró parte de una de las estrofas del tema, en el que se hacía una clara referencia al exfutbolista: "Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”.

Estas líneas habrían llegado hasta los ojos del exdefensa del Barcelona, incluso hay quienes aseguraron que reaccionó mediante las redes sociales, donde publicó un extraño mensaje con las figuras de una carpa de circo, un payaso y una rueda de la fortuna.

Lo cierto es que el destinatario de este enigmático tuit no era la intérprete de "Pies descalzos" y mucho menos su nuevo sencillo, sino Javier Tebas, presidente de LaLiga, quien calificó la Kings League como un "circo".

Usuarios no lo perdonan

A pesar de ello, los usuarios de Twitter ya han comenzado a llenar la publicación del jugador con cientos de mensajes relacionados a Shakira, incluso le han dedicado varios memes con los que aseguran que la madre de sus hijos "terminó con él".

"Un día como hoy 11/01/2023 falleció un tal Gerard Piqué", "Piqué no aprendiste nada de los ex de Taylor Swift", "Si con Te Felicito y Monotonia te dejaron en Jaque, con Bizarrap te quedarás en Mate mi rey", "¿Sigues vivo?", "Hasta a mí me dolió, excelente canción", "Supongo que describes tu propio circo. Anda a llorar a un rincón con claricienta", son sólo algunos comentarios que se pueden leer.

MF