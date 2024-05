Hailie Jade Scott, primogénita de Eminem, ya no es la pequeña niña a la que el rapero le dedicó su exitoso tema "When I´m Gone", pues ya tiene 28 años y, este fin de semana, se unió en matrimonio con su novio, Evan McClintock , con quien tuvo un noviazgo de más de siete años y, por supuesto, su padre -que siempre ha expresado el gran amor que siente por su hija- la acompañó en el día de su boda.

Desde que Marshall Bruce Mathers III, mejor conocido como Eminem, se dio a conocer a principios de los dosmiles, a través de su alter ego, el Slim Shady, contó la historia de superación que atravesó, pues fue un niño que creció con muchas carencias familiares y económicas, por eso, cuando nació su hija no quiso reproducir los mismos patrones de los que fue víctima en su niñez.

De hecho, hace poco tiempo, en su podcast "Just a Little Shady", Hailie Jade rememoró que, al crecer junto a su famoso padre, no se percató que fue una crianza inusual, pues por muchos años creyó que las otras y los otros niños vivían las mismas circunstancias que ella atravesaba.

La joven describió sus primeros años de vida "surreales", pues creció en el autobús turístico en que Eminem, y su equipo, viajaron durante sus giras mundiales, en una época en que el rapero fue uno de los artistas más influyentes de la industria musical.

"Es tan divertido mirar hacia atrás... pensando en retrospectiva cuando era adulta, pienso, wow, eso es tan, tan surrealista y esos recuerdos de mí pensando que eran cosas normales, ahora miro y pienso: ´-Mierd*, eso estuvo genial´", expresó.

En los últimos años, Scott ha vivido una gran evolución personal y profesional, pues recientemente se graduó de la Universidad Estatal de Michigan, en la carrera de psicología.

Además, en febrero del año pasado se comprometió con Evan, su novio desde el año de 2016, con quien, finalmente, se casó este sábado, 18 de mayo, en una ceremonia realizada en el salón de bodas Greencrest Manor, en Chippewa Valley, Michigan.

La joven contó con la compañía de su padre, que así como su ya marido, usaron smoking.

El cantante de 51 años bailó con su hija, que tuvo a lado de Kim Scott desde 1987 hasta el 2001, aunque estuvieron casados sólo por tres años, a partir de 1999.

Hailie Jade compartió una serie de fotografías del gran día , acompañado de este mensaje:

"No podríamos haber pedido una mejor y más bonita celebración de fin de semana. Se derramaron tantas lágrimas felices, se tuvieron risas y sonrisas, y se sintió tanto amor. Evan y yo nos sentimos muy agradecidos por toda la familia y amigos que viajaron para apoyarnos y ser parte de este nuevo capítulo de nuestras vidas como marido y mujer".

Los recién casados contaron con la presencia de amistades cercanas y toda su familia.

Con información de SUN.