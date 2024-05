El próximo sábado 25 de mayo, en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander, a las 19:30 horas, la Orquesta Solistas de América bajo la dirección de Sergio Ramírez, presentará la “Quinta Sinfonía” de Beethoven, pero también tendrá una destacada participación la solista Argentina Durán, quien ejecutará el Concierto para piano No. 5 “Emperador”.

Argentina, quien actualmente es la pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, desde hace siete años, conversó con EL INFORMADOR sobre esta velada: “El ‘Emperador’ de Beethoven es el concierto más importante de los que él escribió para piano y orquesta”.

Recuerda Argentina que Beethoven creó está pieza en el sótano de su hermano en mitad de la guerra de Napoleón Bonaparte: “Él ya estaba perdiendo el oído y se refugiaba en la casa de su hermano, protegiéndose precisamente del estruendo de los cañones y de todo lo que estaba pasando. Además, estaba pasando por una situación económica difícil, ya que su benefactor, el archiduque Rodolfo, por la guerra, tuvo que salir huyendo, así que Beethoven le compuso este concierto a él”.

También, acota que cuando se estrenó el concierto, “alguien del público se levantó y dijo: ‘Este es el emperador de los conciertos’, por eso es que desde ahí se le llama ‘Emperador’ a esta pieza”.

Recuerda Argentina que ya ha tenido oportunidad de ejecutar este concierto con anterioridad, en dos ocasiones con la Filarmónica de las Artes: “Con quien por cierto haré mi debut como directora de orquesta el 21 de junio, a ver qué tal me va. Y también lo toqué hace unos días en Puebla, en el Teatro de la Ciudad. Y ahora vengo a Guadalajara (para ejecutar el concierto) con más preparación, madurez y experiencia”.

El reto que le parece más importante al momento de tocar “Emperador”, es la interpretación, “porque es algo muy majestuoso. Entonces, hay que sentir la música, e imaginarse el vestuario y los bailes de la época, más el movimiento de la música, pues al final de cuentas la música es baile. Obviamente hay cuestiones técnicas como los arpegios y las escalas, pero eso es algo que ya lo he venido trabajando desde niña, así que en este punto ya no es lo técnico sino más bien la conexión con la música y el arte en general que está ahí plasmado”. Argentina resalta también que para ella es un reto y una responsabilidad estar acompañada con la Orquesta Solistas de América y el director Sergio Ramírez.



En constante evolución

Sobre este próximo debut como directora de orquesta, recuerda Argentina que ella había estado tomando clases de dirección orquestal y que alguna vez había publicado sobre ello en sus redes sociales: “Y el director de la Orquesta Filarmónica de las Artes lo vio y me hizo la propuesta desde el año pasado. Lo pensé y le dije que si me daba clases, con gusto lo hacíamos, pues no es lo mismo dirigir desde el piano a hacerlo ante una orquesta y que 100 músicos te hagan caso. Además, es difícil, porque normalmente estamos acostumbrados a un director, y lo digo por mi propia experiencia, soy pianista de la Sinfónica Nacional y siempre estoy acostumbrada a que un hombre nos dirija, a esta energía masculina… Y a veces es difícil cuando una mujer lo hace porque se siente diferente. Entonces, siento que al ser mujer tal vez me cueste un poco de trabajo, pero este es un reto que quiero tener alguna vez en mi vida”.

Ahora Argentina tiene invitaciones para presentarse en Dallas y Ecuador. Además, se irá como jurado de un concurso a Colombia. Además, acaba de publicar su segundo álbum “Rapsodia Mexicana” y también lanzó el 10 de mayo el single “Jacarandas en el suelo” con Horacio Fernández.

Drama emocional

La “Quinta Sinfonía” de Beethoven, es una de la obras más icónicas y reconocibles en la historia de la música, que representa un punto culminante en la carrera del compositor, conocida por su drama emocional, su innovación estructural y su profundo impacto, que a través de su ingenio creativo y expresividad, continúa inspirando a oyentes y compositores hasta el día de hoy. Bajo la batuta del Mtro. Sergio Ramírez al frente de la Orquesta Solistas de América, así como la destacada solista Argentina Durán, quien ejecutará el Concierto para piano No. 5 “Emperador”, el último para piano, es probablemente el más conocido de todos. Data de 1809, justo cuando el emperador Napoleón Bonaparte invadió la ciudad de Viena.

¿Quién es Argentina Durán?

Originaria de Xalapa, Veracruz, Argentina Durán Fernández (27 de diciembre de 1992), se ha presentado en Estados Unidos, Europa y Asia. Además, ha estado en recintos como el Millenium Amphitheater, en Dubai; Ganz Hall, en Chicago; Rashid Behbudov Theater y Baku Academy of Music, en Azerbaiyán, y en Fresno City College, en California.

Ha sido galardonada en: el “Concurso Nacional de Piano Angélica Morales Yamaha” del INBA, en Ciudad de México; “Concurso Internacional de Piano Irina Samodaeva”, en Villahermosa, Tabasco; “Concurso Internacional Citta di Barletta”, en Italia y con el primer lugar en “Concurso Internacional Monegros 88 Keys”, en España.

En su actividad como solista destaca su trabajo en la Orquesta Sinfónica Nacional, Sinfónica de Xalapa, Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Sinfónica de San Luis Potosí, Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, Filarmónica del Desierto de Coahuila, Orquesta Juvenil Eduardo Mata, entre otras, y ha colaborado con la Orquesta Internacional de las Artes y Sinfónica de Minería en Auditorio Nacional.

Agéndalo

Obra icónica

“Quinta Sinfonía” de Beethoven con la Orquesta Solistas de América bajo la dirección de Sergio Ramírez, además del Concierto para piano No. 5 “Emperador” con la solista Argentina Durán. Sábado 25 de mayo, en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander, a las 19:30 horas. Boletos de 300 a 650 pesos de venta en las taquillas del Conjunto Santander.

Programa

Ludwig Van Beethoven (1770 - 1827).

Concierto para piano No. 5, “Emperador”, en Mi bemol Mayor, Op. 73.

Argentina Durán, piano.

I. Allegro.

II. Adagio un poco mosso.

III. Rondo Allegro.

Intermedio

Obertura Fidelio, Op. 72.

“Quinta Sinfonía” en Do menor, Op 67.

I. Adagio con brio.

II. Andante con moto.

III. Sherzo: Allegro.

IV. Allegro - presto.

