Shakira revive sus clásicos con un nuevo EP en colaboración con Spotify

Si hay una artista que nunca deja de innovar para sorprender a sus seguidores, esa es la colombiana Shakira, la intérprete no solo ha conquistado al público internacional con su exitosa gira Las mujeres no lloran, sino que ahora prepara un nuevo EP con versiones en vivo de dos de sus discos más emblemáticos.

Este lanzamiento surge de una colaboración con Spotify, con la que la cantante conmemora dos hitos en su trayectoria: el 30 aniversario de Pies descalzos (1995), el álbum que impulsó su fama global, y el 20 aniversario de Oral Fixation vol. 1 y 2 (2005), producción que consolidó su presencia tanto en el mercado hispano como en el anglosajón.

El nuevo material incluirá interpretaciones en directo de algunos de los temas más representativos de ambas producciones, entre ellos “Hips Don’t Lie”, sencillo que originalmente se lanzó como bonus track tras Fijación Oral. Con este proyecto, Shakira busca revivir la esencia de sus primeros años artísticos y capturar en audio la energía que caracteriza cada una de sus presentaciones en vivo.

El estreno de esta producción se realizará a nivel mundial el 22 de octubre, coronando para Shakira un año de muchos éxitos y un reencuentro con su público después de no salir de gira en siete años, gracias al tour Las mujeres no lloran, que ha consolidado a la cantante como una de las mejores del mundo.

YC