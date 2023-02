Shakira hablará sobre sus canciones en contra de Piqué y su ruptura; mira cuándo

Tras separarse de Gerard Piqué, Shakira ha utilizado su música para hacer catarsis y hablar de los difíciles momentos que ha vivido; temas como "Monotonía", "Music Session #53" y más recientemente "TQG", al lado de Karol G, han servido como dardos para su expareja, pero también para que la cantante haya sanado su alma y su corazón.

Pero sus letras y sus canciones han sido el único medio en el que la colombiana se ha atrevido a hablar; sin embargo, a seis meses de que el escándalo invadiera su vida, Shakira ha decidido volver a abrir las puertas de su corazón y en una entrevista que concedió al periodista Enrique Acevedo, confesó que se encuentra lista para continuar.

"Yo ya estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre qué más hay", se le oye decir en un adelanto de la charla que podrá verse completa la noche de este lunes.

La barranquillera también fue tajante al hablar sobre el dolor, algo en lo que se hizo experta, y reveló que a pesar de que la gente trata de evitarlo a toda costa, no se da cuenta que forma parte la vida, pues no hay felicidad sin sufrimiento: "No todos los sueños se cumplen en la vida, pero la vida busca la manera de compensártelo".

Aunque en el breve video que ya circula en diferentes redes sociales, apenas se muestran algunas de las declaraciones hechas por la barranquillera, éstas fueron suficientes para que las expectativas crecieran entre sus fanáticos, y es que también se refiere a la sororidad que debe existir entre el género femenino.

"Hay un lugar reservado en el infierno para todas las mujeres que no apoyan a otras", agregó.

En otro segmento de la charla, Shakira confirmó los rumores que señalaban que su hijo Milan podría estar detrás de la tiradera que hizo en contra del ex futbolista, pues confirmó que fue el pequeño quien le insistió para que trabajara con el exitoso productor.

"(Me dijo) Mami, tienes que hacer algo con Bizarrap... ¡Es el dios argentino!", contó, lo que el niño no sabía es que "Biza" ya había hecho un primer acercamiento con la colombiana y tras su insistencia fue que Shakira se decidió a trabajar con él.

El resto es historia, una polémica y pegajosa canción que se ha convertido en el himno de muchas mujeres, y hombres, que se sintieron identificados con la estrella; además de que se convirtió en uno de los temas más escuchados de Spotify y rompió cualquier cantidad de récords.

Los cortos adelantos que se han ido filtrando en las redes sociales han hecho que los fans de la intérprete de "Moscas en la casa" se encuentren a la espera de que el video sea por fin transmitido en su totalidad. Algo que ocurrirá la noche de este lunes alrededor de las 22:30 horas de México.

La entrevista podrá ser vista a través del noticiero En punto, conducido por Acevedo en Las Estrellas, así mismo estará disponible en los canales de noticias de N+ y Vix.

MF