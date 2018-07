Shakira, en etapa final de diseño de su perfume gracias a seguidores

La cantante Shakira pidió ayuda a sus seguidores en sus redes sociales para seleccionar desde el color del frasco, el nombre y el diseño de su nuevo perfume "Moonlight".

Desde hace tres semanas la colombiana anunció que lanzaría su fragancia y con dos gamas de colores, rojo y azul, solicitó a sus seguidores que votaran por su tono favorito, del que el azul fue el preferido con 58 por ciento de los votos.

Una semana después, en otra historia de la red social difundió dos posibles nombres: "Midnight" y "Moonlight", y sus followers seleccionaron "Moonlight".

La última etapa para que esté listo el diseño de la fragancia es el estampado de la caja. "No me puedo decidir, ya casi lo tenemos, cuál de estos es su estampado favorito, me ayudan", indica en un video difundido este lunes 30 de julio en el que presenta cuatro opciones de coloridos fondos.

Después de elegir color (azul) y nombre (Moonlight) solamente queda una última decisión para ayudar a Shak a crear su nuevo perfume! Qué estampado les gusta más? Para votar ingresen aquí -> https://t.co/Lr8NQlbAHR ShakHQ pic.twitter.com/lpvF5SpBDP — Shakira (@shakira) 30 de julio de 2018

Shakira también compartió un clip donde se le observa en la playa durante la grabación de su más reciente video "Clandestino", que estrenó hace tres días, y describe: "No soy la única en ropa ligera! Mi camarógrafo en calzoncillos! Shak".

Previamente anunció que su gira "El Dorado World Tour" inicia el 3 de agosto en Estados Unidos y con sólo donar 10 dólares encaminados a dos grandes causas: su Fundación Pies Descalzos o la Fundación One Drop, las personas podrían participar para volar a Las Vegas para su "show" y conocerla en backstage.

Para votar da CLICK AQUÍ.

JB