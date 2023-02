Shakira, una sirena en tacones

La cantante colombiana Shakira tiene un nuevo lanzamiento discográfico: “Copa vacía”, en cuya portada aparece vestida como una sirena y con los brazos amarrados.

La canción, de la que sólo se conoce el título, un trozo del estribillo y una imagen, se filtró por un fallo desde una plataforma de música online.

Esta vez la canción está realizada en colaboración con el también músico colombiano Manuel Turizo, una de las estrellas de la música latina del momento.

“Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué, quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía”, es el estribillo que la cantante de Barranquilla ha incluido en el avance del tema que, según anuncia, será dado a conocer por completo en breve.

El nuevo tema se avanza apenas un mes después del lanzado en colaboración con el músico argentino Bizarrap, titulado “BZRP Music Sessions #53”, que obtuvo millones de visualizaciones en las redes y se convirtió en la canción hispana con más impacto en ellas. En ese controvertido tema, Shakira lanzaba numerosos dardos contra su exmarido, el futbolista español Gerard Piqué y la que es la nueva pareja de éste.

Confirman colaboración

Siguiendo con las novedades, la artista colombiana Karol G confirmó ayer que lanzará una canción, titulada “TQG”, junto a Shakira en su nuevo álbum “Mañana será bonito”. En una entrevista con el “New York Times” Karol G contó que hizo realidad su sueño de cantar con Shakira.

Conocida como “La Bichota”, la colombiana asistió el mes pasado a un juego de baloncesto en Estados Unidos luciendo una camiseta con el mensaje “Te quedó grande”, lo que anticipaba la canción.

Este anuncio ya había sido adelantado por la compañía Sony Music, la cual representa a Shakira. Las colombianas han dejado plasmados en sus últimos éxitos sus tropiezos amorosos. Shakira ha logrado un gran revuelo mediático con su tema junto al productor argentino Bizarrap, que se posicionó como la canción en español más escuchada en Spotify.

Con anterioridad la artista colombiana había lanzado las canciones “Te felicito” y “Monotonía”, grabadas junto a los puertorriqueños Rauw Alejandro y Ozuna, respectivamente, y que también incluían mensajes interpretados como alusiones directas a su relación con el padre de sus dos hijos.

Por su parte, Karol G lanzó el año pasado su canción “Mamii”, una colaboración con la californiana Becky G, que fue calificada por los seguidores de la colombiana como un mensaje directo a su expareja, el trapero puertorriqueño Anuel AA.

En el nuevo álbum “Mañana será bonito”, Karol G también trabajó con Finneas (hermano y colaborador de Billie Eilish), el cantante de dancehall jamaicano Sean Paul, el cantante de bachata nacido en el Bronx Romeo Santos y el dominicano Angel Dior, entre otros.

Celebra San Valentín en tacones

Ayer, en pleno Día de San Valentín, Shakira robó la atención, y es que decidió celebrar esta fecha de una manera bastante extraña. A través de sus redes sociales, la colombiana compartió un video en el que aparece limpiando su casa mientras finge cantar el tema “Kill Bill”, de la estadounidense SZA.

El video, que ya se ha vuelto viral, pudo haber pasado desapercibido por los usuarios, de no ser porque muchos han asegurado que se trata de una nueva indirecta hacía Gerard Piqué, expareja de la cantante, pues la letra de dicha canción habla sobre una mujer dolida por haber perdido al hombre que amaba y porque él ha encontrado la felicidad al lado de otra.

“Tal vez yo mate a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí? Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo; prefiero estar en la cárcel que sola”, dice la estrofa que justamente Shakira parece entonar.

Aunque en ningún momento menciona el nombre de Piqué, sus seguidores están completamente seguros de que la grabación va dirigida a él, algo que no les parece raro tomando en cuenta que sus últimos dos sencillos hablan abiertamente del exfutbolista: “La Shaki enviando indirectas muy directas”, “Hay una loba de vuelta y esto nos gusta mucho”, “Al buen entendedor... la música , la letra bien 'clara'”, “La letra es muy específica, y lo cierto es que creo que esto ya llegó a un nivel en el que debería parar”, “Pero si ya lo mataste hace un mes”, son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Otros más han decidido no prestarle atención a la melodía, por el contrario se han enfocado en la vestimenta “casual” que utiliza la barranquillera para las labores domésticas y que incluye un mono negro, el cabello alaciado y unos impresionantes tacones.

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres trapean en tacones”, “Si Shak dice que así es como se trapea una alfombra, así se hace”, “Aquí casual, limpiando con mi outfit de diario”, “Trapeando la alfombra y con tacones, simplemente icónica”, agregaron.

Shakira y Piqué anunciaron su separación en junio del 2022, causando un enorme escándalo, porque los rumores indicaban que el español le había sido infiel a la cantante.

CT