En lo que planea su boda con su novia Eva Daniela, a quien dice le entregará el anillo de compromiso en noviembre, el productor Juan Osorio busca tener los derechos para realizar la bioserie de Shakira.

“Ya quiero estar tocando la puerta de Shakira y decirle: ‘yo te hago tu serie, vamos a firmar con Televisa’. Es una mujer que ha levantado el puño, ha dado su voz y a las mujeres las ha empoderado, la admiro, la respeto y la apoyo. El primer paso será buscar a los productores, a los mánagers y sus oficinas corporativas (de Shakira)”, dijo en entrevista.

El año pasado el productor hizo la bioserie de Vicente Fernández, “El último rey”, y ahora está preparando la telenovela “El amor invencible”, que se estrenará este viernes 20 de enero por Las Estrellas.

“Me encantaría hacer la historia de Shakira, ¡qué afortunado sería yo, un productor que logra hacer la bioserie de Shakira! ¡Estaría increíble! ¿Sabes cuántos han de estar peleando esos derechos para hacerla? Ojalá tengamos la fortuna”.

El productor dijo sentirse como un adolescente respecto a su relación con la actriz Eva Daniela, quien el próximo viernes tendrá su presentación oficial en la obra de teatro “Los guajolotes salvajes”, en el Centro Cultural San Ángel.

“El secreto para fomentar el romance es el respeto y no descuidar, no porque es tu novia pienses que ya está dado todo. No. Es como una plantita, hay que echarle su agüita. Todo el tiempo le hablo, estoy al pendiente de ella. El otro día estaba en mi oficina y me llegó una cartita escrita a mano, tan bonita, ahí la tengo en mi escritorio, esos son los detalles que fortalecen las relaciones”, considera.

Todo marcha tan bien que Juan ya presentó a su mamá con su futura nuera, cosa que dice, no había hecho antes con nadie. Y explicó que ya tiene planeado dónde le dará el anillo de compromiso a Eva.

“Le pido a Dios terminar mis últimos días de mi vida al lado de ella, con mucho amor, respetándola, valorar todo lo que ella es”, compartió.

Está de estreno

Sobre “El amor invencible” el productor compartió que será una versión de una historia portuguesa de 2014, creada por Inés Gomes y Mar Salgado, que tuvo su adaptación de la mano de Pablo Ferrer García-Travesí y Santiago Pineda Aliseda.

La telenovela que irá en sustitución de “Cabo”, tiene un elenco estelar y sus protagonistas son: Angelique Boyer y Danilo Carrera, quienes interpretarán a “Leona Bravo” y “David Alejo”, respectivamente. En cuanto a este último personaje, el actor ecuatoriano —Carrera— ha mencionado que habla en dos acentos diferentes, uno propio del norte y otro de ciudad.

El elenco se completa con actores como Daniel Elbittar, en el papel de “Gael Torrenegro”, quien será un personaje con muchos matices y un lado oscuro muy marcado.

También es parte de la historia Gaby Platas, quien será “Camila” en la ficción y lucirá totalmente distinta a la personalidad de la actriz: “Es una persona que tuvo un accidente y está en una silla de ruedas”, mencionó la artista.

Marlene Favela será “Columba Villarreal” en la historia de “El amor invencible” y será la indiscutida villana manipuladora. Por su parte, Guillermo García Cantú encarna a “Ramsés Torrenegro”, el patriarca de la familia, con modales polémicos y bruscos, violentos y con un rencor hacia “Leona Bravo”.

El Universal

“No incluyó versos más fuertes”

Sin duda, Shakira se encuentra en un gran momento de su carrera, pues mientras productores como Juan Osorio quieren realizar su biografía, su nuevo tema “SHAKIRA: BZRP Music Sessions #53” es todo un éxito y ya cuenta con más de 146 millones de reproducciones en YouTube, a una semana de haberla lanzado.

El tema es una clara referencia a su separación de Gerard Piqué y, ahora, el coautor del tema, Keityn, habló de la creación detrás del sencillo, asegurando que tuvieron que eliminar algunas estrofas que podían resultar muy fuertes.

Y es que “SHAKIRA: BZRP Music Sessions #53” se distingue por tener una letra explícita y directa, al grado que hace un juego de palabras con el apellido de su ex y el nombre de pila de la nueva pareja de éste, Clara Chía Martí.

El sitio especializado en música “Molusco TV” conversó con Keityn. El originario de Colombia contó que él y la cantante entablaron distintas conversaciones en las que Shakira le expresó las ideas que tenía en mente y la esencia que quería dejar plasmada en esta composición, pues cabe mencionar que “ SHAKIRA: BZRP Music Sessions #53” no es la primera producción en la que colaboran, pues el artista también fue coautor de “Te felicito” y “Melancolía”.

“La letra fue de Shakira y mía. Ella me dijo: 'quiero esto, esto', y salió sola; ella tenía claro que quería que la canción tuviera su sello personal”, explicó y detalló que la colombiana “llegó con una lista de todas las cosas que quería decir, así que fuimos con todo”.

Durante el proceso de creación del tema, el cual —confesó— fue bastante tardado, llegaron a reunirse en Barcelona, ciudad en la que reside la cantante, en la búsqueda de que el resultado final fuera tal y cómo se imaginaban.

Uno de los aspectos que causó que la creación demorara tuvo que ver con que Keityn y Shakira tuvieron que evaluar y discriminar algunas de las estrofas de la canción, pues no querían rebasar los límites del mensaje de la composición, por lo que el músico colombiano dejó en claro que hay muchas rimas que existen pero que no se dieron a conocer.

“Cambiamos los versos varias veces. Tuvimos que modificarlas para ser más meticulosos. Estábamos buscando el punto exacto, sin pasarnos, pero tampoco sonar suaves”, profundizó.

CT