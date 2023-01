La canción "Music Session Vol. 53" de Shakira en colaboración del productor argentino, Bizarrap, fue un éxito total a nivel mundial luego de que el tema lograra romper varios récords en las diferentes plataformas musicales, incluso los fans de la colombiana y millones de famosos mostraron su apoyo por el tema en contra de Gerard Piqué, quien la engañó con la joven Clara Chía.

A pesar del gran éxito, hubo a quienes no les gustó mucho que digamos y criticaron a la intérprete de "antología", uno de ellos fue el cantante mexicano Carín León quien habló en el programa de "De primera mano" sobre dicho tema, mencionando que la tiradera de Shakira solo perjudica a la música pues los fans solo escuchan esas canciones por el morbo y hacen que no les interese las buenas letras.

"Se le ha restado peso a la música y se le ha dado mucho más peso al morbo y siento que la gente, muchas veces, confunde el morbo con la buena música", dijo Carín.

La cosa no quedó ahí, ya que el intérprete de "Como lo hice yo" dejó en claro que no se sumará a la polémica de la canción, además lanzó críticas contra la colombiana y tu tema al cual tachó como "una falta de respeto a la música":

"La música me ha dado todo, entonces para mí es algo muy importante que se le dé el respeto, sobre todo viniendo de referentes tan importantes como esta persona", agregó.

Finalmente descalificó que ahora los cantantes solo se preocupan en hacer música pensando en las ganancias que generarán y en los records que puedan romper, y han dejado de lado la importancia de ser un verdadero artista.

"Yo soy muy partidario de hacer la música que a mí me gusta, que me llena el corazón. Antes busqué mucho tiempo el negocio, busqué llegar a ese lugar, y nunca se dio hasta el momento que empecé a hacer lo que a mí me gustaba, aun pensando que no iba a funcionar", finalizó.

