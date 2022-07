Luego de que la cantante colombiana Shakira y el futbolista Gerard Piqué anunciaran oficialmente su separación, la expareja ha tenido que atravesar un duelo mediático, pues se ha convertido en una de las rupturas de celebridades más sonadas.

Y es que, primero, la barranquillera fue sorprendida con mensajes escritos fuera de su casa, y este fin de semana, el futbolista fue abucheado por la afición del Real Madrid y del Barcelona, equipo donde es defensa, pues las y los presentes comenzaron a gritar "Shakira" mientras el partido se llevaba a cabo.

A nada de cumplirse dos meses de la ruptura, desde que la ex pareja anunció públicamente que se había separado, han sido muchas las versiones que han acompañado la separación.

Medios de comunicación en España, en donde residían Shakira y Piqué, junto a sus dos hijos, aseveraron que el deportista de 35 años no sólo salía de fiesta cada noche, sino que lo hacía sin restricciones, haciéndose acreedor de cuentas muy altas en antros y bares. Gerard también ha sido vinculado con diferentes mujeres, sin que esas historias lleguen a trascender.

En lo que respecta a Shakira, quien se ha mantenido mucho más discreta a la separación, ha continuado dedicándose a la música y al nuevo show que produce y conduce en EU, "Dancing with myself". No obstante, personas cercanas a ella, como el cantante colombiano Carlos Vives confió a "E!" que la interprete sí se encontraba triste, pues así la percibía y además, ella había reconocido que se encontraba en un momento difícil.

Pero así tanto Shakira como Piqué han atravesado la ruptura de diferente manera, para las y los seguidores de la pareja tampoco ha sido fácil lidiar con la idea que la relación de sus ídolos, que duró casi 12 años, se haya terminado.

Así lo demostró la afición de los culés, durante el clásico entre el Real Madrid y el Barça, el cual terminó ganando el conjunto azulgrana el día de ayer. De pronto, mientras se llevaba a cabo el juego, un grupo de seguidores comenzó a gritar el nombre de la colombiana repetitivamente, demostrando su disgusto contra el futbolista.

Anexado al video del abucheo, publicado en Twitter y que rápidamente se viralizó, también circula una fotografía en la que, parte de la afición carga entre sus manos un letrero con la leyenda: "Shakira es de todos", pero aunque para unos, se ha tratado de una manifestación válida contra el defensa el Barça, hay otras personas que opinan que nada tiene que ver el desempeño de Piqué en la cancha, con todo lo que ha acontecido en torno a la relación con la madre de sus hijos.