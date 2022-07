Es una realidad que Gerard Piqué no está viviendo sus mejores días ni dentro del campo ni fuera de él. Desde que se dio a conocer que el defensa central del Barcelona se estaba separando de Shakira por una supuesta infidelidad, a "Geri" le han llovido las críticas por todos lados.

Lo que sorprendió a todos fue que a su llegada al Estadio Camp Nou, Gerard Piqué iba escuchando en el estéreo de su auto uno de los temas más icónicos de la cantante colombiana y con quien sostuvo una larga relación.

En un video que está circulando en redes sociales, se aprecia como Piqué va escuchando el tema "Inevitable" de Shakira e incluso uno de sus fanáticos le gritó "¡Vaya temazo!", sin obtener reacción alguna del defensor catalán.

Mientras la letra de la canción dice "No tienes que decirlo. No vas a volver, te conozco bien", Gerard Piqué se lleva los dedos a su boca, e intenta no hacer contacto visual con la gente. Sin embargo, el momento fue captado por un tiktoker y se ha hecho viral.

Usuarios en redes sociales señalan que tras su separación, Gerard Piqué no ha podido olvidarse de Shakira y por ello la recuerda con sus canciones. Más aún con "Inevitable", un tema que alguna vez fue importante para ambos.

¿Qué relación tiene Piqué y esta canción de Shakira?

Lo que más llamó la atención de los usuarios es que este tema fue justo el que la colombiana le dedicó al padre de sus hijos durante uno de sus conciertos del 2011, incluso, cambió la letra frente al público, como un acto de amor.

En ese entonces Shakira se encontraba de tour por España, así que aprovechó que Piqué estaba entre el público y justo cuando cantaba la parte que dice: "Si es cuestión de confesar no sé preparar café y no entiendo de futbol", paró la música y decidió modificarla: "Si es cuestión de confesar, gracias al número tres ahora entiendo de futbol. No pregunten cómo fue, pero desde que lo vi cada día sale el sol. Y para ser más franca nadie piensa en ti, como lo hago yo, porque tú eres distinto", cantó.

