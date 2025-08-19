El nuevo proyecto de Guillermo del Toro, “Frankenstein”, tendrá un estreno limitado en salas de cine antes de su llegada a streaming. La plataforma que produce el filme anunció que la película competirá por el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia 2025, uno de los galardones más prestigiosos del cine internacional.

Inicialmente planeada sólo para la plataforma digital, la película llegará también a la gran pantalla tras la positiva recepción del público, que mostró gran interés desde los primeros avances. A través de sus redes sociales, Netflix compartió nuevas imágenes de la cinta basada en la novela de Mary Shelley, confirmando que su estreno en streaming será el 7 de noviembre, lo que permitirá a los espectadores de todo el mundo acceder a esta esperada adaptación.

Para sorpresa de los fanáticos del terror y del propio Del Toro, “Frankenstein” debutará primero en cines el 23 de octubre. La historia promete mostrar un enfoque distinto del “moderno Prometeo”, ofreciendo una versión fresca y visualmente impactante del clásico.

El tráiler, lanzado el pasado 31 de mayo, adelantó algunos detalles de la trama: un “científico brillante y ególatra da vida a una criatura en un experimento monstruoso, que termina siendo la perdición tanto del creador como de su trágica creación”. Este planteamiento sugiere un tono más oscuro y psicológico, en línea con el estilo característico de Del Toro, conocido por combinar lo fantástico con lo humano.

La película cuenta con un elenco estelar encabezado por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Felix Kammerer, junto a Charles Dance y Christoph Waltz, quienes prometen aportar profundidad y matices a los complejos personajes de la historia. Del Toro llevaba tiempo queriendo adaptar este clásico a la pantalla grande; incluso escribió la introducción de una edición anotada de “Frankenstein” en 2018, donde confesó que el libro de Shelley lo conmovió profundamente, al punto de llorar al ver que “el villano de la obra era la vida”. Este vínculo personal con el texto sugiere que la película será tanto un homenaje como una reinterpretación innovadora del icónico relato.

Aunque aún no se han detallado las cadenas de cine que proyectarán la película, su estreno en salas está confirmado para el 23 de octubre, generando expectativas entre los amantes del cine de autor, el horror y los clásicos literarios. Con esta estrategia de estreno limitado seguido de streaming, Del Toro y la plataforma buscan combinar la experiencia cinematográfica tradicional con el alcance global de la transmisión digital, asegurando que “Frankenstein” llegue a una audiencia amplia y diversa.

