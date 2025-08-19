Horóscopo Negro para HOY 19 de agosto; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).Quieres ser feliz, y se te nota. En cómo hablas, en cómo te alejas de lo que no te hace bien, en cómo miras lo nuevo con menos miedo que antes. Estás buscando tu lugar, pero también lo estás creando. Y eso tiene un mérito enorme, porque no es fácil romper con lo cómodo, con lo conocido, con lo de siempre. Y tú lo estás haciendo.TAURO (21 abril-20 mayo).Aunque aparentes ser una roca, hay cosas que te han removido más de la cuenta últimamente. Has estado cargando con lo tuyo y con lo de los demás, tomando decisiones a medias, dudando de caminos que antes parecían claros, y eso te ha dejado agotado emocionalmente. Eres un torbellino de ideas, y últimamente, todo lo que deseas parece chocar con algún “pero” que sale de tu propia cabeza. Quieres avanzar, pero dudas. Quieres paz, pero no paras. Quieres elegir, pero te frenas.GÉMINIS (21 mayo-21 junio).Tú sabes lo que has vivido. Sabes lo que te ha costado llegar hasta aquí. Así que no vuelvas a buscar validación donde nunca te la dieron. Si alguien quiere hablar, que hable. Que critique. Que suponga. Tú ya no estás para perder energía en convencer a nadie. Esta semana tienes que mantener la cabeza alta y proteger tu paz como si fuera oro. Si alguien intenta arruinarte un buen día, déjalo hablando solo. Tú ya no estás en modo “traga y calla”. CÁNCER (22 junio-22 julio)Tienes una pasión por la vida que nadie te puede quitar, aunque a veces tú mismo la olvides. Has pasado por momentos que te apagaron, que te hicieron dudar de todo, incluso de ti, y aun así sigues con esa fuerza callada que muy pocos entienden. A veces te desvías de tu camino por ayudar a otros a encontrar el suyo, y cuando te das cuenta, ya es tarde: tú te has quedado sin fuerzas, sin respuestas, sin nadie que se quede contigo como tú te quedaste por ellos. LEO (23 julio-22 agosto).Esta semana tu cabeza va a ir a mil, como siempre, pero si no eliges qué alimentar ahí dentro, te vas a llenar de dudas, reproches y ruido que no te lleva a ningún sitio. Deja de pensar en lo que no funcionó. Deja de dar vueltas al “por qué pasó”, “por qué a mí”. Hay cosas que simplemente no tenían que quedarse. Punto. Y lo sabes.VIRGO (23 agosto-22 septiembre).La verdad es simple: porque muchas veces te callas cuando deberías hablar, te quedas cuando deberías irte, aguantas por educación, por costumbre, o por miedo a romper la estabilidad que tanto te ha costado construir. Pero Virgo, aguantar por aguantar no es una virtud. Es desgaste. Y tú lo estás notando. En el cuerpo. En la cabeza. En el alma.Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO