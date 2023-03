Discovery estrenó recientemente el programa “Te debo una: Celebridades y autos”, una nueva producción para los amantes de los motores, donde Maca Carriedo y Pepe Maqueo están guiando la remodelación del auto perfecto junto a celebridades destacadas como: Eduardo Capetillo, Sandra Echeverría, Fátima Molina, Juan Diego Martínez, Matisse y María León.

En cada episodio el objetivo principal es restaurar un automóvil perteneciente a una persona especial que haya marcado la vida de cada una de estas personalidades, así que el público podrá conocer de manera más personal a estas figuras, conmoverse con las historias y sorprenderse con los resultados. Al respecto, Maca Carriedo, experta en la industria automotriz y una de las más importantes comunicadoras en la actualidad, conversa sobre este show donde conjuga sus pasiones por la televisión y los coches.

“Lo estoy disfrutando mucho. Cuando empezamos, yo no sabía quiénes iban a estar de invitados y fueron una muy grata sorpresa, a unos ya los conocía y a otros les tengo mucho cariño como a María León, su capítulo va a estar fantástico, pero después vino Sandra Echeverría que para mí ha sido un gran descubrimiento porque me cae fenomenal y fue un gran capítulo también. Y sí, justo creo que pude combinar cosas que me hacen sentir muy bien: el mundo de los autos y poder platicar y sacarles carnita a estas figuras que tanta curiosidad despiertan”.

El programa va para los amantes de los coches, pero también para quienes no saben mucho de ellos, pero que sí quieren ver a sus artistas favoritos y conocer las historias que los unen con las personas que ellos estiman. “Yo siempre que hablo de coches, trato como sacarlos de ese nicho, porque los autos están prácticamente en todos lados, puedes no saber nada de coches, pero te subes a uno ya sea tuyo o de alguien. Y creo que estas distintas fórmulas para sacar a los autos de ese nicho han funcionado, esta es una receta que no tiene pierde y que va a enganchándote, porque quizá tú querías verlo (el programa) porque está Matisse, pero al final ya quieres ver cómo demonios quedó ese coche y cómo le hicimos para que quedara así”.

Explica además Maca, que todo lo que se ve en pantalla es real y sí está pasando, “como los problemas a los que nos enfrentábamos o que Pepe dijera que no le gustara un color y que yo lo defendiera. Entonces, sí nos involucramos con los procesos y el rediseño del auto, estudiamos para quién era y qué es lo que necesitaba. No era un programa donde yo llegara y me dijeran qué hacer, yo llegaba ya sabiendo lo que íbamos a hacer, sabía que teníamos que quitar vidrios y cómo hacerlo, y que pudiéramos en ese proceso incluir a los famosos que tuvieran esa voluntad, fue lo que me hizo emocionarme aún más”.

Confiesa por ejemplo, que Eduardo Capetillo fue a más llamados de los que tenía que ir porque quería ver el proceso del coche, el cual fue largo, “porque los procesos de restauración son muy largos y estábamos además haciendo seis coches al mismo tiempo, fue un circo de muchas pistas y un poco una locura, pero lo que se ve en el programa es justo lo que pasó. Sí pintamos, pulimos y escogimos nosotros, claro, con un gran equipo y con muchos profesionales, porque aunque sepamos mucho de coches, no es como que sepamos cómo se pintan, pero nos involucramos en absolutamente todos los procesos”.

Maca comenzó como comunicadora con el tema de los coches y es un área en su carrera que sigue disfrutando y que las personalidades que conoce, así como sus allegados, la consultan para saber qué coche comprarse, o les explique los procesos, así que está muy contenta con este proyecto y avisa que el episodio con Matisse será muy especial.

“Fátima Molina fue un gran capítulo que ya salió en donde quería ayudar a una asociación, su historia me conmovió mucho y la manera en la que ve la vida; también la historia de Matisse y su causa, ese es uno de mis capítulos favoritos en donde logramos hacer un auto único en el mundo, lo que significa que exista y la cantidad de niños que va a poder ayudar ese coche, eso es hacer la diferencia, usar las plataformas que tenemos en favor de la sociedad, que al final eso lo tendríamos que hacer todos los medios, no vamos solo por el rating, sino por hacer la diferencia. Van a poder saber algo de Pablo (de Matisse) y su familia que quizá no sabíamos y eso es una historia que vale la pena que se cuente”, finaliza.

La actriz Sandra Echeverría (en segundo plano a la izquierda), se divirtió en la grabación del programa. CORTESÍA

Toma nota

“Te debo una: Celebridades y autos”, todos los martes a las 21:45 horas por Discovery.

