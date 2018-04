Sergio Sepúlveda aplaude a Fernando del Solar y Mauricio Mancera

Sergio Sepúlveda, conductor de "Venga la Alegría" y creador del formato "Difícil de Creer", aplaudió que ex compañeros suyos como Fernando del Solar y Mauricio Mancera estén trabajando en otras televisoras con los mismos formatos.

"Por un lado, y modestia aparte, se nota que 'Venga la Alegría' ha hecho escuela porque dos conductores importantes de 'Venga la Alegría' como Mauricio y Fernando están en la competencia, en 'Hoy' y otros conductores que también pasaron por 'Venga' incluso gente de producción", dijo.

Ambos personajes están en "Hoy", el matutino de Televisa que ahora es producido por otra ex miembro de Azteca, Magda Rodríguez.

"A mí me da mucho orgullo saber que lo que nosotros hemos hecho durante muchos años hoy nuestros competidores lo tienen para competirnos. Me gusta ver que Fernando está muy bien de salud y que eso le permite trabajar y por otro lado Mauricio Mancera es mi hermano y nunca podría desearle nada malo a alguien que es como tu familia, me gusta que triunfen y fuera del canal seguimos siendo, sobre todo Mauricio y yo, amigos como siempre".

Sergio Sepúlveda es parte del elenco que acudirá al Mundial de Rusia 2018, como lo ha hecho anteriormente con Brasil, África y China. Tania Rincón, compañera suya en "Venga la Alegría" también se dijo contenta de ver a sus compañeros trabajando en otras plataformas.

"Yo creo que todos tenemos ciclos, Mauricio picó piedra en Miami no le gustó y está explorando, tiene una larga experiencia, también Fer, que se les dé oportunidad de tener chamba, el sol sale para todos, es muy válido que tengan oportunidad en otras televisoras, que es lo más importante".

OA