Sergio Mayer Mori provoca "suspensión" de transmisiones en "La Granja VIP" por descuido

A solo dos días de su estreno, “La Granja VIP” sigue siendo tema de conversación tanto en redes sociales como entre los seguidores de los realities de TV Azteca y Disney Plus.

El programa ha generado una gran cantidad de comentarios y tendencias en torno a los participantes, entre los que destacan Alfredo Adame, Manola Díez, Lola Cortés y Sergio Mayer Mori. Este último se convirtió en el protagonista más comentado recientemente, luego de que fuera captado bañándose desnudo en el jacuzzi tras obtener el cargo de El Capataz de la semana.

Suspenden la transmisión por la escena

Después de convertirse en el primer capataz del reality, Sergio Mayer Mori obtuvo ciertos privilegios dentro de la competencia, entre ellos, el acceso al jacuzzi. Sin embargo, su decisión de disfrutarlo completamente desnudo generó una gran polémica.

Las imágenes del momento rápidamente circularon en redes sociales, pero los espectadores que seguían la transmisión 24/7 a través de YouTube y Disney Plus notaron que la señal fue suspendida justo después de la escena, lo que desató aún más reacciones.

Reacciones en redes sociales

El incidente no tardó en provocar toda clase de comentarios y memes. Algunos usuarios expresaron su sorpresa con frases como:

“Enterándome que en Disney Plus además de Mickey Mouse y las princesas, enseñan el nepe de Sergio Mayer Mori”.

“#DisneyPlus viendo el desmadre de Sergio Mayer Mori en la tina de #LaGranjaVIP, sabiendo que no aprendieron nada de la experiencia de Katy Perry con TV Azteca”.

“No puedo creer que ‘SergioMayerMori’, ‘Venga la Alegría’ y ‘Disney+’ ahora tengan sentido en la misma oración”.

El reality apenas comienza, pero todo apunta a que “La Granja VIP” seguirá generando polémica y momentos virales en las próximas semanas.