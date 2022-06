Sergio Mayer: El actor responde a Daniela Parra tras acusaciones (VIDEO)

Sergio Mayer reaccionó al video que hace unos días publicó Daniela Parra, hija del actor Héctor Parra, y en el que señala al exGaribaldi como uno de los principales responsables de que su padre esté en prisión desde hace poco más de un año, acusado de abusar sexualmente de su hija menor Alexa Hoffman.

En el clip que Daniela publicó en sus redes sociales utilizó una grabación en la que se le puede oír a Mayer hablar sobre presuntos tratos con la directora de la PGJ de lo familiar, Maribel Mayer, quien asegura ser uno de sus familiares; incluso, la joven mandó un mensaje al exGaribaldi en el que le aseguró que no descansará hasta hacer justicia.

Ahora es Mayer quien respondió a las declaraciones de Parra y, además de defenderse, fue tajante al adelantar que podría tomar acciones legales en su contra.

"No es amenaza. Si sigue haciendo ese tipo de declaraciones, ya con lo que está ahorita, ya tengo elementos suficientes para proceder (legalmente en su contra)", dijo en un reciente encuentro con los medios de comunicación.

Asimismo, aclaró que los audios utilizados en el video de Daniela están sacados de contexto y que forman parte de una investigación, por lo que al usarlos está incurriendo en un delito.

"El audio que utilizan es del 2018, su problema es del año pasado y hablo que la Procuraduría, ni siquiera de la fiscalía. Además es material de una investigación que están haciendo que utilizaron parta extorsionarme y no pueden usarlo, entonces se están metiendo en un problema legal", agregó.

El exdiputado también destacó la irresponsabilidad de los abogados de la hija de Héctor Parra, pues a su parecer, como conocedor de las leyes, no debió dejarla subir un material tan delicado y señaló que no es él quien mandó al actor a prisión; sino las declaraciones y pruebas que existen en su contra: "Yo soy nadie para decir quién va o no a la cárcel, yo no conozco a Héctor, si él sale culpable o inocente ni me beneficia ni me perjudica. Ahí están los elementos y quien decide si una persona está o no adentro es el MP y el juez".

Por último, mandó un mensaje al representante legal de Héctor y la misma Daniela: "Que se ponga a hacer su trabajo y deje de utilizar la imagen de una supuesta niña, que ya no es una niña, porque a los 26 años ella también ya sabe que lo que diga y lo que haga puede tener consecuencias. Que siga", finalizó.

Por ahora, el Héctor Parra continúa en el Reclusorio Oriente, donde sigue esperando la resolución de las autoridades para dictaminar su culpabilidad o inocencia en los señalamientos que su hija menor hizo en 2020, a través de una revista y posteriormente de manera legal.

MF