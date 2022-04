Semana Santa 2022: Descubre los Huevos de Pascua ocultos en los contenidos de HBO Max

La Pascua se celebra de muchas maneras en diferentes países, pero lo que muchos tienen en común, es celebrarlo con Huevos de Pascua. En la industria cinematográfica, este elemento tiene otra connotación. Son los “easter eggs": referencias icónicas a la cultura pop y mensajes escondidos dentro de las películas y series, que emocionan al encontrarlos tanto como los de chocolate.

Este fin de semana de Pascuas, HBO Max propone maratonear con los mejores contenidos de la plataforma que están repletos de “easter eggs”.

A continuación, algunas películas y series con estas joyas ocultas que traerán nostalgia y emoción a quienes las vieron, y descubrir algo nuevo para los que nunca las pudieron ver.

THE BIG BANG THEORY

The Big Bang Theory es la madre de todas las series que alguna vez hicieron referencia a la cultura popCORTESÍA / HBO MAX

The Big Bang Theory es la serie perfecta para maratonear y encontrar miles de “easter eggs” sobre los contenidos de HBO Max, seguramente encontrarán más de uno por capítulo. Es la madre de todas las series que alguna vez hicieron referencia a la cultura pop, ya que sus protagonistas son mega fans de ese universo. El departamento de Leonard y Sheldon contiene más de una figura de acción y adornos sobre el mundo DC, y hacen referencias en sus diálogos y en la trama sobre contenidos icónicos de HBO Max, como la trilogía de El Señor de los Anillos, Star Trek y Harry Potter.

PEACEMAKER

La serie Peacemaker es un spin-off de "El Escuadrón Suicida". CORTESÍA / HBO MAX

Peacemaker se centra en el personaje ya presentado en El Escuadrón Suicida, un antihéroe obsesionado con la paz que comenzará a realizar trabajos para el gobierno para conseguir su libertad. Desde el primer capítulo podemos encontrar varias referencias a lo sucedido en El Escuadrón Suicida (2021), a su odio por Aquaman y algunos “easter eggs” escondidos sobre DC y Batman como la referencia a las Industrias Wayne.

READY PLAYER ONE

Ready Player One es producida por Steven Spielberg. CORTESÍA / HBO MAX

Esta película de Steven Spielberg basada en el libro de Ernest Cline es una caricia al alma al fan de la cultura pop. Contiene miles de referencias y easter eggs, algunos ocultos y otros más obvios, no solo de sus películas sino también de videojuegos y música. En ella podrán encontrar desde el Batmna, el T Rex de Jurassic Park hasta el Gigante de Acero, entre muchísimas otras referencias que les traerán nostalgia y mucha emoción.

LEGACIES

Es el último spin off de la saga The Vampire Diaries. Cuenta la historia de los hijos de los personajes originales y como ellos continúan el legado de sus padres. La historia transcurre alrededor de Hope Mikelson, hija del legendario Klaus Mikelson, el villano de la saga original y de su primer spin-off The Originals. Esta nueva serie de ya 4 temporadas está repleta de “easter eggs” y homenajes a The Vampire Diaries y The Originals, como el collar que lleva Hope con el escudo de los Mikelson, la sangre Bennet o el vestido de Caroline. Si les gustó la saga original no pueden dejar de ver este spin-off.

