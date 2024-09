Selena Gómez revela que no puede tener hijos; buscará ser mamá de otra forma

La reconocida actriz y cantante, Selena Gómez recientemente sorprendió al mundo entero, al informar de una de las noticias más personales y complicadas de su vida: no podrá ser madre biológica debido a complicaciones médicas.

A través de una entrevista con la revista de moda estadounidense, "Vanity Fair", la actriz expresó abiertamente cómo esta realidad la ha afectado profundamente, sumergiéndola en un duelo que ha tenido que enfrentar con valentía y serenidad.

"He tenido que aceptar que, debido a mis problemas de salud, no podré embarazarme sin poner en peligro mi vida y la del bebé" , confesó la estrella de 32 años. Este ha sido un proceso de duelo para ella, una pérdida emocional que ha tenido que superar con el tiempo.

No obstante, a pesar del dolor que esto conlleva, Selena no ha renunciado a su deseo de convertirse en mamá en algún momento. Aunque la maternidad no llegará de la manera tradicional que siempre imaginó, la cantante se ha mostrado optimista sobre las alternativas que tiene a su disposición. "Me siento bendecida de que existan personas maravillosas dispuestas a ayudar a través de la subrogación o la adopción. Ambas opciones son excelentes posibilidades para mí," explicó Selena.

La intérprete de "Lose You To Love Me" también expresó su emoción y gratitud por lo que le depara el futuro en este nuevo camino hacia la maternidad. "No será exactamente como lo había planeado, pero eso no importa. Al final del día, será mi bebé", expresó.

Esta realidad afecta a muchas mujeres, y Selena ha ayudado a visibilizar el dolor profundo que conlleva. La pérdida del sueño de "quedar embarazada" es un tipo de duelo que, a menudo, es ignorado por la sociedad. Sin embargo, es un sufrimiento legítimo que merece ser reconocido y atendido.

Lee también: María José debuta en El Palacio de los Deportes con sold out

Un ejemplo similar es el de la primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez quien, tras la trágica pérdida de cinco embarazos, ha luchado por abrir un espacio de diálogo sobre este tema, visibilizando el dolor y la necesidad de apoyo para quienes atraviesan por esta difícil experiencia.

A medida que Selena avanza en su vida y carrera, continúa demostrando que, incluso en los momentos más difíciles, es posible encontrar esperanza y nuevas formas de cumplir los sueños.

NA