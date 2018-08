"Seguiré luchando", Demi Lovato rompe el silencio

Tras haber sido internada en un hospital en Los Ángeles hace más de una semana por sobredosis de heroína, Demi Lovato rompió el silencio y compartió una carta en sus redes sociales dirigido a sus seguidores.

La cantante agradeció a sus fans, a sus familiares y a las personas que la apoyaron y ayudaron a sobrepasar este tiempo difícil.

"Siempre fui transparente en mi camino con las adicciones. Lo que aprendí es que esta enfermedad no es algo que desaparece o desvanece con el tiempo. Es algo que tengo que superar y aún no he podido hacerlo", inició el comunicado.

"Quiero agradecerle a Dios por mantenerme bien y viva. A mis fans estaré eternamente agradecida por todo su amor y apoyo a lo largo de la semana pasada y por siempre. Sus pensamientos positivos y sus oraciones me ayudó a navegar en este momento difícil".

Una publicación compartida por Demi Lovato (@ddlovato) el 5 de Ago de 2018 a las 1:53 PDT

La intérprete agradeció a su familia, a su equipo de trabajo y al equipo del hospital Cedars Sinai quienes "han estado a mi lado todo este tiempo. Sin ellos no estaría escribiendo esta carta para ustedes".

"Ahora necesito tiempo para sanar y enfocarme en mi sobriedad y en mi camino a la recuperación. El amor que me han estado dando todos ustedes nunca lo voy a olvidar y no puedo esperar el día en el que pueda decir que pude salir hacia el otro lado del túnel. Seguiré luchando", finalizó.

Según fuentes cercanas, la cantante estadunidense aceptó ir a rehabilitación y ya ha hecho los trámites necesarios para esto quien sigue internada en el hospital en Los Ángeles y está en espera de que sea dada de alta.

JB