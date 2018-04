Sedición, 30 años de puro punk

La banda local de punk rock, Sedición, celebrará en el mes de octubre 30 años de carrera musical. La agrupación se dio a conocer en 1988 y después hubo en espacio de 10 años donde cada uno tomó su camino, sin embargo, desde 2008 han seguido presentes en la escena nacional y ahora están listos para festejar tres décadas de música con la realización de dos EP’s que ellos mismos están produciendo y una gira por Centroamérica en mayo próximo.

“En los 80 no existía escena de rock en Guadalajara más que Dinosaurios, La Revolución de Emiliano Zapata, La Fachada de Piedra, etc., pero en la década en particular no había nada. Nosotros iniciamos en el 88 a partir de la propuesta de punk hardcore que se hizo a nivel mundial. Estuvimos todos los 90, fue una aventura sin fin”, destaca Sapo Vengador, voz de la banda.

Paco Cabrales, destaca los planes de ir una fecha a Costa Rica, tres a Panamá y tres en Colombia partiendo del 24 de mayo próximo y culminando el 2 de junio. La gira será el preámbulo de la celebración de los 30 años en octubre. “A manera de seguir los festejos, también realizaremos una tocada en la Ciudad de México que está planeándose y en el Estado de México también. Aquí en Guadalajara claro que también haremos una espectáculo importante con la presentación de un disco nuevo, son dos EP’s que se fusionaran en uno solo para los 30 años”.

Habían pasado 20 años sin que Sedición se metiera al estudio de grabación. “Habíamos hecho reediciones, regrabado canciones, e invitado amigos. También (estuvieron sin grabar) esto porque habían aspectos históricos en la banda que influyeron, primero, la inestabilidad de la alineación, también la inestabilidad económica de cada quien que nos forzó a buscar horizontes distintos y esta laguna que duró 10 años, cuando nos volvimos a consolidar como banda, hubo muchas cosas que tuvimos que hacer, sobre todo volver a girar y reinventar los temas que ya teníamos de muchos años, así como tener una alineación sólida”.

En Sedición, Paco Cabrales (bajo) y Sapo Vengador (voz) son los formadores de la banda, y ahora hay talento más joven como Felipe Rosas en la guitarra —que ya tiene en el grupo cinco años—; Heriberto Quintero también en guitarra y Tony Pérez en la batería. Sapo destaca que la música nueva que preparan es una continuación de su trayectoria en la música, “no es algo completamente nuevo, ni algo que vamos a rescatar de lo que estábamos haciendo, es una fusión, estamos ligados a las secuelas de índole musical, pero en la letra hay una evolución de la banda”.