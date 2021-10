Sebastián Yatra muestra su disciplina también como actor

En lo que ha sido su debut como actor, Sebastián Yatra ha demostrado que un artista así sea de renombre, debe tener el mismo ímpetu en otras áreas.

Eso dice Manolo Caro, quien lo acaba de dirigir en la serie "Érase una vez... pero ya no", dijo que el intérprete colombiano de "Robarte un beso" y "No me llames" siempre mostró compromiso como si fuera nuevo.

"Más allá de actor, me dio gusto encontrar en una nueva generación que hay un compromiso y preparación que después pareciera se va perdiendo el rigor en la profesión, pero él es un ejemplo de que se puede. La pandemia nos permitió trabajar mucho antes de grabar la serie y está escribiendo el tema de ella", indica el también director de "La casa de las flores" y "Alguien tiene que morir".

"Érase una vez... pero ya no", se grabó el año pasado en España, donde también actúan Rossy de Palma ("Mujeres al borde de un ataque de nervios") y Mariana Treviño ("Club de Cuervos").

"Es un cuento de hadas y, como un buen cuento, tiene música. Es una burla a casi todo lo que nos han enseñado desde niños de creeer en que las princesas necesitan un príncipe, que los príncipes necesitan ser gallardos y que todas las brujas son malas. Todas esas cosas ya son obsoletas", subraya el realizador.

Los seis episodios, de 30 minutos de duración, se grabaron en España, casi frontera con Francia, por los castillos requeridos. Su estreno se tiene contemplado para el primer trimestre de 2022 por streaming.

Caro ya radica en España por las oportunidades de trabajo que se le han abierto. Ahora se encuentra grabando otra serie, aún sin detalles precisos y, tras ella, hará una película producida por locales.

"Por ahora esperar si regreso un día a México, soy orgullosamente mexicano, pero aquí las cosas se están dando", establece.

JL