Marcha por el 2 de octubre deja 123 lesionados

La Secretarían de Seguridad Ciudadana (SSC) reporta 94 policías y 29 civiles lesionados durante la movilización del 2 de octubre.

La dependencia capitalina informó que, tras los hechos registrados durante la marcha conmemorativa del 2 de octubre, un total de 94 elementos policiales fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica especializada. La mayoría de los uniformados podrían ser dados de alta en las próximas horas; sin embargo, tres de ellos se reportan delicados y requerirán mayores cuidados.

En el lugar, los servicios de atención prehospitalaria también brindaron auxilio a 29 civiles que presentaron diversas lesiones.

La corporación aclaró, además, que la versión difundida en redes sociales sobre el fallecimiento de un policía a causa de quemaduras es falsa.

La SSC reiteró que continuará informando sobre la evolución del estado de salud de las personas lesionadas.

Una persona fue detenida

Tras la marcha de este jueves por el 2 de octubre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) trabaja en la identificación de todas las personas que realizaron actos vandálicos y se apoya en la conformación de las carpetas de investigación con la Fiscalía General de Justicia capitalina.

"Estamos trabajando en la identificación de todas las personas que cometieron actos constitutivos de delito en la manifestación", aseguró el secretario Vázquez.

En una conferencia de prensa realizada horas después de la marcha por los 57 años de la masacre de Tlatelolco, el jefe de la policía reprobó los hechos violentos en la marcha.

Pablo Vázquez dijo que en las próximas horas se informará la lista de los policías heridos, además de hay una persona detenida por el robo a una joyería, así como la recuperación de artículos de joyería y otros productos saqueados durante la marcha.

Para el resguardo de la marcha se desplegaron 500 integrantes de policía preventiva, Metropolitana, Auxiliar, Bancaria e Industrial, de Tránsito, así como paramédicos del ERUM.

Sin embargo, debido a la violencia que se registró en la marcha se desplegaron mil elementos más.

Vázquez Camacho informó que el personal portó únicamente equipo de protección personal como casco, escuro y rodilleras, así como extintores.

